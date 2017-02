Aumentaron despidos injustificados en empresas locales

-Falta de liquidez en empresas y rotación de personal, las causas principales

-Procuraduría del Trabajo logró conciliar 80 por ciento de casos

-Recomiendan a empleados no quedarse callados ante acosos patronales



Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 50 por ciento aumentaron los despidos injustificados en las empresas locales. La falta de liquidez en empresas y la rotación de personal son las causas principales de los movimientos en las empresas que atentan contra los derechos de los empleados, al no haber un motivo o una causa para provocar la ruptura o rescisión del contrato laboral.

De 150 casos registrados en promedio de manera mensual, durante el primer mes del año hubo un total de 75 despidos injustificados que fueron atendidos de manera puntual por la Procuraduría Auxiliar del Trabajo para garantizar el respeto a los derechos laborales de cada uno de los colaboradores.

“Logramos conciliar el 80 por ciento de los casos presentados durante el mes de enero. El resto está en proceso de resolución entre la parte patronal y el trabajador; deben llegar a un acuerdo para evitar que el procedimiento se alargue y resulte desgastante para las partes involucradas en el tema”, puntualizó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Comentó que en muchas de las ocasiones llegaron a una conciliación, debido a que la parte patronal y el empleado mostraron disposición por lograr un convenio, en lo que respecta al finiquito. En otros casos el empleado demanda otro tipo de ingresos que quiere lograr obtener por la vía legal al momento de ser despedido de manera injustificada.

“Es preciso que los empleados no se queden callados ante los acosos patronales. Hay quienes reciben amenazas en las que se pone en juego de recibir o no lo que por ley merecen recibir; lo importante es que no firmen papel alguno, para evitar tener problemas con la recepción de su finiquito completo”, subrayó.

Aseguró que tardan un promedio de 15 días para generar una resolución entre las partes involucradas, en caso de llegar a un acuerdo sobre la queja expuesta. De lo contrario el proceso se puede alargar desde 3 hasta 6 meses y puede resultar costoso por la contratación de servicios jurídicos adicionales.

Dio a conocer finalmente que es importante que los trabajadores presenten pruebas contundentes donde se compruebe el abuso de la parte patronal en temas relacionados con un despido injustificado como pueden ser los recibos de nómina y una copia del contrato laboral, para facilitar el proceso de la resolución.



Numeraria

10 casos en promedio por semana atienden por despido injustificado