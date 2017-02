Asturias evidenció a La Libertad y goleó 4 goles por 1

Guillermo Ríos, Zamora

Los pupilos de Filiberto Martínez Flores del equipo Asturias hicieron ver mal al conjunto de La Libertad, quienes no terminan de despegar y mostrar su buen futbol en este torneo, pese a las incorporaciones y nuevos elementos para reforzar al equipo.

Fue un encuentro donde la disputa de puntos entre equipos de media tabla general era fundamental para buscar sumar unidades y posicionarse en una mejor clasificación antes de terminar el torneo en su primera vuelta, por ello la urgencia de ganar por parte de ambos equipos hacia un duelo interesante.

Salvador Pérez era el comisionado para llevar a buen término el encuentro en cuanto a justicia se trata, partido que fue pactado para jugar a las 12 del mediodía en el campo grande de la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas.

En el inicio del encuentro ambas escuadras alineaban a sus mejores elementos en busca de obtener un triunfo, por el lado de la Libertad Marcos, Román, Arturo, Jorge, Francisco, Cristian, Jorge, Martín, Jesús, Leonardo y José; mientras que por el cuadro del Asturias Carlos, Julio, Juan, Gerardo, Alejandro, Ricardo, Daniel, Fernando y Juan, conformaban el once titular para enfrentar este duelo.

Al comienzo del cotejo ambos cuadros salieron a competir, desde los primeros minutos la disputa del balón era con mucha intensidad y el ritmo era cortado constantemente por la fuerza desmedida con la que se peleaba el esférico, las llegadas eran sin mucho peligro, no logrando inquietar a los guardametas.

Poco a poco El Asturias comenzó hacerse del esférico y comenzó a proponer el ritmo con el que se jugaría, fue hasta el minuto 15 que Daniel Manzo “El Ratón” realizó una excelente jugada individual, quien burló a un par de defensas para también con una finta dejar a Marcos Trejo a medio camino y simplemente empujar el esférico para abrir el marcador un gol por cero.

Desde este momento los jugadores de la Libertad se dedicaron a gritarse entre sí, a voltear a la banca en busca de soluciones, lo que ocasionaba desconcentraciones dentro del terreno del juego lo que aprovecharía Alejandro Camarena “El Bross” quien a pase filtrado recibió el balón y se enfrentó al portero quien nada pudo hacer para detener el dos goles por cero.

El dominio seguía por parte de los del equipo Asturias, mientras que Marcos el entrenador de la Libert quería encontrar al elemento que le diera posesión del balón y enfriara el encuentro, cosa que no consiguió por que encendió más a su equipo, los que estaban dentro del terreno no respondían a las indicaciones de su estratega.

Casi al terminar el primer tiempo Gerardo Zapien “La Flecha” disparaba un gran tiro que enredaba, desde afuera del área, en el ángulo izquierdo para colocar las cifras que parecían imposibles de remontar para los confundidos y rabiosos jugadores de la Libertad.

Así se fueron al descanso, con 3 goles a 0, cabizbajos y con la moral por los suelos, los de la libertad, intentaban encontrar esa chispa que en otros partidos tenían, pero este día se les había olvidado el trabajo en conjunto y colectividad para conseguir resultados, por otro lado los del Asturias intentarían hacer más amplia la diferencia para evitar sorpresas y quedarse con los tres puntos que estaban a punto de conseguir.

De regreso al encuentro, rápidamente el descuento llegó por conducto de Jorge Cervantes, quien logró concretar una jugada muy bien armada y lograba el gol que daba esperanza a su equipo, que por momentos decepcionado y resignado a perder el encuentro.

5 minutos más tarde la respuesta por parte de los asturianos se hizo efectiva, Luego de que Daniel Manzo hiciera el segundo a su cuenta y el 4 para su equipo, en una jugada donde también se quitó a medio mundo, incluido al portero.

La balanza estaba inclinada hacia el juego de los del Asturias, quien todo los salía, llegaban al arco defendido por “El Ratón” Trejo, quien con sus salidas y atajadas oportunas impidió que la goleada fuera más prolongada.

Con este resultado los del equipo comandado por Filiberto Martínez Flores del Asturias, busca las primeras posiciones mientras tanto los de la Libertad, si no recomponen su camino y comportamiento será muy difícil entrar a la fiesta grande de la Categoría Primera Intermedia de la Liga Michoacana de Futbol.