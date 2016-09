Astros Fuerza Chonguera presentó su uniforme para la próxima temporada

Sábado , 1 de octubre de 2016

Francisco Hernández, Zamora

Astros Fuerza Chonguera realizó una novedosa y espectacular presentación de sus nuevos uniformes de jugadores y ropa deportiva, de cara al comienzo del Torneo de la Liga Infantil-Juvenil y Femenil de futbol Zamora en su temporada 2016-2017.

En un acto innovador realizado en conocido centro comercial, poco después de las 7 de la tarde y para hacer más llamativo el evento, la directiva y el consejo dirigido por Juan Pablo “Pabi” Cortés Valencia, invitaron a familiares, amigos y conocidos de los pequeñines para que convivieran y presenciaran este gran evento.

Al ritmo de música y acompañados de buen ánimo, comenzó la pasarela de los jugadores exhibiendo la nueva piel del equipo Astros Fuerza Chonguera, un conjunto deportivo vanguardista y de tecnología avanzada en la fabricación de los uniformes, el primer conjunto fue de color llamativo, verde limón con vivos en color gris, el segundo uniforme fue un conjunto gris obscuro con vivos en verde limón, el tercer uniforme, fue una combinación de colores, short verde limón, playera y calcetas gris oscuro, para el ultimo conjunto deportivo la playera y medias fueron color verde y el pantaloncillo corto fue color gris.

Posteriormente la presentación y pasarela de los infantes con el uniforme deportivo tuvo intermedios para dar a conocer tiendas de ropa del propio centro comercial, siendo del agrado de los asistentes al deleitarse con el porte y personalidad de las modelos que portaban las prendas.

Los primeros modelos en desfilar fueron los porteros de todas las disciplinas, mostrando con orgullo el uniforme diseñado exclusivamente para ellos, posteriormente la categoría Minipony, seguidos de la Infantil y juvenil.

En acto seguido se hizo una entrega de un reconocimiento a Luis Enrique González Ayala, quien actualmente vive y juega en Guadalajara, joven futbolista extraído de la Astros Fuerza Chonguera, “este niño es clara muestra de que cuando se quiere y se tiene la capacidad, los limites no existen, porque después de participar en un torneo “Copa Danone” visores del Club Guadalajara se interesaron y lo llamaron, siendo ya campeón nacional con el equipo Chivas”, mencionó “pabi” Cortes.

Juan pablo Cortes Valencia, nos comentó además que “este evento es con la finalidad de incentivar y motivar a los niños por medio de una pasarela, que sientan el orgullo y la pasión por el club, que no es necesario ser profesional para hacer este tipo de eventos espectaculares”

La ideología y filosofía de esta institución, desde sus inicios en el año 2012, siempre ha sido la misma, formar personas, con una mentalidad triunfadora y capaz de trabajar, imprimiendo pasión y dedicación a todo.

Durante la presentación Juan pablo Cortes invito al ex regidor de deportes Jaime Escobar Alfaro para que dirigiera un mensaje de aliento a los padres de familia presentes y por supuesto a los niños resaltando, “felicito a esta institución por preocuparse en hacer este tipo de eventos, además de la enseñanza que les deja a los pequeñines, sabemos que es un club que se preocupa por una formación integral de sus jugadores, felicidades a todos papás por fomentar en sus hijos una cultura deportiva”.

Para finalizar el evento cuerpo técnico, directivos y miembros del consejo hicieron pasarela para presentar la ropa deportiva que los padres de familia podrán adquirir, así como gorras, shorts, playeras de licra, etc.