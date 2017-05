Aseo Público líder del Torneo Interno del Ayuntamiento

Guillermo Ríos, Zamora

Para promover el deporte no solo hacia el exterior y sino en lo interno del Ayuntamiento de Zamora, el segundo torneo de futbol busca mejorar la convivencia entre los distintos departamentos del Gobierno local, es así que está por iniciar su segunda vuelta.

Luego del cierre de la jornada 11 de este Torneo de Futbol Interno, se tienen algunas novedades como el que el equipo de Planeación quedó eliminado por acumular dos inasistencias al presentarse y no completar el mínimo de jugadores para sus encuentros, es decir, “no planearon debidamente”.

“Lo importante es que este tipo de eventos nos acerca a los que conformamos este gran equipo de trabajo, donde la mayoría está permanente aquí año tras año dándole la cara a la ciudadanía. El propósito es mejorar la convivencia, de unirnos más, de hacer a un lado las diferencias y también conocernos más entre nosotros”, mencionó la Directora de Juventud y Deportes, Evelyn Pierrez Ramos.

La tabla de posiciones es encabezada por el equipo de Coordinación de Aseo Público con 28 puntos, nueve juegos ganados y un empate; el segundo lugar es para el equipo Parques y Jardines, 23 puntos, nueve juegos ganados, dos empates y una derrota; la tercera posición es del sorprendente equipo de Presidencia que tiene 21 puntos, con siete juegos ganados, cero empates y tres derrotas.

Cuarto lugar es de Seguridad Pública, quinto Medio Ambiente, sexto Aseo B, séptimo SAPAZ, octavo Unidades Deportivas, noveno Obras Públicas, décimo DIF y onceavo Planeación, éste último ya no estará incluido en roles para la segunda vuela.

Por la llegada de la temporada de lluvias desde la siguiente jornada se comenzarán a rolar los encuentros en los campos sintéticos, ya que muchas canchas de las unidades deportivas y del estadio Zamora son sujetas a mantenimiento.