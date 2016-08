Aseguran ejecución de 1.5 mdp en acciones de bacheo

Martes , 30 de agosto de 2016

-Ante llamado ciudadano por calles deterioradas en El Vergel, Linda Vista y en Valencia

-Responderán a los llamados en un promedio de 24 horas

-Reparaciones fueron rezagadas por intensidad de temporal de lluvias



Oscar De La Rosa, Zamora

Una inversión de 1 millón 500 mil pesos serán aplicados en acciones de bacheo en el municipio antes de que finalice el año en curso. Las reparaciones serán efectuadas de manera oportuna debido a que la intención es evitar que haya daños importantes en los vehículos de particulares.

Así lo anunció Armando Barbosa Ayala, director de obras públicas, ante el llamado ciudadano de habitantes de colonias como Valencia, El Vergel y recientemente de Linda Vista, en donde hay calles con desperfectos importantes que pueden ser causa de accidentes vehiculares.

“Procuramos hacer un monitoreo diario en la zona urbana porque el bacheo no es únicamente para colonias asentadas en determinado lugar. El auxilio llega hasta las comunidades, ya que también han padecido ese tipo de consecuencias ocasionadas por el temporal de lluvias”, aseguró el funcionario municipal.

Comentó que buscarán responder a los llamados en un promedio de 24 horas, a partir de que se registren los reportes; sin embargo, reconoció que las reparaciones han quedado rezagadas por la intensidad del temporal pluvial.

“La carpeta asfáltica ha sufrido daños importantes como consecuencia de que el material se suaviza; el paso de unidades de carga pesada es uno de los factores principales del deterioro de las calles y es una situación que no podemos evitar porque forma parte de la movilidad urbana que se presenta a diario”, dijo.

Mencionó que al finalizar la temporada de lluvias harán un análisis del estado de las calles que se encuentran en la zona urbana, con el propósito de hacer la reparación total de aquellas que se encuentren severamente dañadas con el propósito de tener mejoras en la urbanización.

“El reporte de la población será importante para que podamos extender el monitoreo en diferentes puntos de la zona urbana. El compromiso de nosotros es que las calles se encuentren en condiciones óptimas para la circulación y que las unidades vehiculares no sufran algún deterioro”, finalizó.



Numeraria

2 meses faltan para que concluya temporal de lluvias