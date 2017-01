Arrancó temporal de quema de pastizales para cultivo agrícola

-Van 5 reportes recopilados por Protección Civil

-Productores no avisan en 80 por ciento de los casos

-Necesitan capacitación para evitar que prácticas se salgan de control



Oscar De La Rosa, Zamora

Arrancó el temporal de quema de pastizales para preparar las tierras y efectuar los cultivos agrícolas respectivos. Van 5 reportes recopilados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, durante el mes de enero; estiman que van a incrementarse en los próximos meses, derivado del incremento de temperatura.

“Es importante que los productores agrícolas nos avisen si van a realizar ese tipo de prácticas, porque en más del 80 por ciento nos enteramos por medio de reportes de los ciudadanos sobre las actividades de este tipo efectuadas”, informó Marco Antonio Elizalde Jiménez, titular de la dependencia.

Comentó que la falta de información no permite que haya una atención más oportuna con relación a ese tipo de problemas, pero lo más importante que los productores sepan cuáles son las prácticas que deben efectuar para mantener el control sobre la quema de pastizales.

“En uno de los reportes, registrado rumbo a La Rinconada, reaccionamos de manera rápida para tratar de apagar el incendio; cuando llegamos al lugar nos encontramos con una actuación adecuada de los productores agrícolas, ya que supieron controlar las llamaradas para no generar peligro”, dijo.

Indicó que pese a que algunos agricultores tienen conocimiento sobre la quema, hay otros que no conocen las medidas de prevención para evitar que los incendios se salgan de control y pongan en riesgo la vida de otras personas, principalmente en aquellos terrenos que están pegados a zonas que se encuentran urbanizadas.

Aseguró que también extenderán las recomendaciones por redes sociales, con el propósito de ampliar la campaña de concientización. El objetivo para este año es disminuir la cantidad de incendios en relación a los que se presentaron durante el ciclo pasado.

“Los agricultores se pueden acercar con nosotros para que reciban la capacitación necesaria para que apliquen medidas de seguridad correctas, antes de efectuar la quema de pastizales. No se puede poner en riesgo la integridad física de la población por la falta de conocimiento o capacitación”, finalizó.



Numeraria

30 bomberos municipales operan en Protección Civil Municipal