Arrancó Primer Informe de Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán

Domingo , 18 de septiembre de 2016

“No queremos que los que no quieren a Michoacán decidan”

-Resaltó en sus palabras iniciales el ejecutivo estatal

Redacción, Morelia

Poco antes del mediodía de hoy arrancó el Primer Informe de Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, cuyo recinto para esta solemne ocasión fue el historico Palacio de Gobierno.

Ante la presencia de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y representante de Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, Aureoles Conejo resaltó que sus ejes de gobierno son: Finanzas Sanas, Seguridad Pública y Educación con Calidad.

En sus primeras palabras ante gobernadores de otros estados, representantes de autoridades militares, de la Camára de Diputados y Senadores, del Congreso Estatal, de presidentes municipales, del poder judicia del estado asi como de su partido el PRD, Aureoles Conejo resaltó “no queremos que los que no quieren a Michoacán decidan”.

En ese sentido subrayó que Les comparto “hoy juntos hemos emprendido la tarea de rescatar a Michoacán y con resultados darle el sitio que merece en la historia”; para ello, abundó, “no permitiremos que la misión se desvíe”.

“NO permitiremos que la corrupción y la impunidad regresen. NO permitiremos que Michoacán sea para unos cuantos. Michoacán es de todos y para todos.La tranquilidad, la estabilidad y el desarrollo de Michoacán, dependen de nuestra capacidad de dialogar para llegar a acuerdos sólidos, para generar el entendimiento mutuo y la concordancia de objetivos entre todos”, destacó el ejecutivo estatal en la primera parte de su informe.