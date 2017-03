Arrancó periodo de cuaresma para comunidad de católicos

-Miles acudieron a tomar ceniza ayer como acto de conversión

-Feligreses demandan mayor seguridad y resultados de representantes de gobierno

-Alistan actividades para promover turismo religioso durante Semana Santa



Oscar De La Rosa, Zamora

Inició el periodo de cuaresma para la comunidad de millones de católicos asentados en la Diócesis de Zamora. Los templos estuvieron abarrotados ayer por la cantidad de personas que acudieron a tomar ceniza como acto para iniciar un proceso de conversión (reflexión y arrepentimiento) para reafirmar su compromiso como miembros de la Iglesia Católica.

Durante el día de ayer fue colocada ceniza a cada uno de los feligreses, de la mano de sacerdotes, religiosas, seminaristas e incluso ministros que colaboran en cada uno de los templos asentados en el municipio. Serán 40 días, a partir de ayer, hasta el Domingo de Ramos, que se celebra el 9 de abril, que durará el periodo de cuaresma, para dar inicio a la Semana Santa.

Los representantes de la Iglesia Católica recomiendan a las personas abstenerse de comer carne roja durante los días de vigilia, como serán los próximos viernes, hasta la llegada de la Semana Santa que será celebrada del 10 al 16 de abril.

Durante este periodo comienzan los preparativos para llevar a cabo la promoción del turismo religioso durante la Semana Santa. Las actividades más importantes son la Marcha del Silencio que se efectúa durante el Viernes Santo y la festividad del Señor de la Salud que está ubicado en el templo del Calvario, para la cual se instala un tianguis a lo largo de la calle Hidalgo.

Feligreses abordados por EL INDEPENDIENTE pidieron mayor seguridad para el municipio, no solo durante el periodo de conversión, sino como un acto permanente, tras considerar que el municipio debe recuperar el orden social que imperaba años atrás y que hoy dista de ser una realidad para las familias zamoranos.

“Es momento de que nuestros representantes de gobierno apliquen las estrategias pertinentes para que den los resultados que esperamos en muchos rubros. Lo que más demandamos como familias de católicos es que haya paz en nuestro municipio, porque es un flagelo importante que no nos permite vivir a plenitud”, consideraron.

Concluyeron que las personas en la actualidad han dejado de tener confianza en las instituciones de gobierno o partidos porque finalmente se generan las acciones únicamente quedan en promesas y no hay hechos concretos sobre un buen gobernar.



Numeraria

40 días dura el periodo de cuaresma