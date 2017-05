Arrancó limpieza de drenes y canales en el municipio

-Buscan evitar inundaciones o encharcamientos en temporal de lluvias

-Pondrán atención especial en evitar tiraderos en afluentes

-Son causa de taponamientos y mayores gastos operativos a Módulos de Riego

Oscar De La Rosa, Zamora

Para evitar que se generen encharcamientos y minimizar los riesgos de desborde de los afluentes, darán inicio a los trabajos de limpieza en drenes y canales en el municipio. La intención es evitar que se presenten contingencias a partir del inicio de la temporada de lluvias que está considerado para la segunda quincena de mayo.

Los representantes de los módulos de riego 2 y 3, pondrán atención especial en evitar que se arrojen desperdicios a los afluentes, tras ser realizados los trabajos de desazolve, ya que de lo contrario los costos de las acciones se podrían elevar, si se toma en consideración que se destinan alrededor de 1 millón de pesos para los trabajos.

“En ocasiones anteriores, nos topamos con desperdicios como llantas, sillones, animales muertos y escombro que además de generar lirio acuático, causan taponamientos importantes en los cauces que son difíciles de retirar, pese a la maquinaria con que contamos para hacer las labores”, puntualizó María de Jesús Padilla Martínez, gerente del módulo de riego No. 2.

Indicó que en su momento intentaron llevar a cabo una campaña de sensibilización entre la población con relación a los tiraderos de desperdicios; sin embargo, no fructificó por la falta de reglamentación y de voluntad de los ciudadanos que hicieron caso omiso de los letreros ubicados en los márgenes de los drenes y canales.

“Hace falta endurecer las medidas para que se pueda sancionar a aquellas personas que de manera inconsciente llevan a cabo el tiradero de desperdicios porque a nosotros nos cuesta no solo material humano, sino también diésel y los gastos de operatividad de la maquinaria”, dijo.

Informó que para esta ocasión proyectan llevar a cabo limpieza de manera importante en el dren general del valle, dren A, canal de Chaparaco, Vallado del Rey, entre otros afluentes que circundan por el municipio.

“Estaremos también al pendiente de que no haya invasiones en las márgenes de los drenes y canales porque además de ser una zona prohibida para las acciones, se pone en riesgo la vida de las familias que residen en el lugar, principalmente cuando llega la temporada de lluvias y crece el nivel de agua”, explicó

Finalmente agregó que a partir del inicio de la temporada de lluvias, harán supervisiones constantes sobre las zonas que representan un riesgo para la población, con el propósito de evitar cualquier contingencia y para ello van a coordinarse con los demás módulos de riego y corporaciones de auxilio para estar al pendiente de la situación.

Numeraria

-90 kilómetros de drenes y canales contemplan limpiar

-15 de mayo día en que normalmente empieza temporada de lluvías