Arrancaron trabajos de techado en la cancha deportiva de Monte Bello

-Con una inversión de más de millón y medio de pesos

Elena Rojas, Jacona

Autoridades municipales dieron el banderazo de arranque de la cubierta a base de arco techo en la cancha deportiva Monte Bello, ubicada en la colonia que lleva el mismo nombre en la ex villa de las flores.

Esta obra implica una inversión de 1 millón 568 mil 321 pesos, a través del programa fortalecimiento financiero para la inversión 2016 que impulsa el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, para aprovechar sus ventajas competitivas y su potencial de oportunidades, aprobado dentro del presupuesto de egresos de la federación (PEF 2016), según dio a conocer Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal.

Agregó que el proyecto tiene como objetivo general mejorar las condiciones físicas de la infraestructura para que los usuarios de la misma la puedan aprovechar al máximo realizando actividades diversas, sin que los factores climatológicos sean un inconveniente para ello.

Mediante la realización de esta obra se busca mejorar el espacio mediante la construcción de cubierta de estructura metálica, estructura y domo; colocación de pasto; colocación de módulos de ejercicios para adultos mayores y la colocación de módulo de ejercicios para adultos mayores y la colocación de un módulo de juegos infantiles, indicó.

Al encabezar el acto de arranque, Rubén Cabrera Ramírez expresó “me preocupa mucho el bienestar de mi gente jaconense, y cuando veo a un niño, pienso en todo el camino que tienen por delante y las muchas herramientas que deben adquirir para poder enfrentar la vida en un futuro”.

“Cuando anduve en campaña, los niños se me acercaban para pedir espacios donde poder practicar el deporte, lo cual me parece muy necesario, pues el deporte representa una forma sana de entretenimiento y recreación, que mantiene alejados de los vicios a nuestros niños “.

Dijo que gracias a esta obra, los niños podrán mejorar su rendimiento al practicar deporte en esta área, ya que no se verán expuestos a las inclemencias del tiempo, “yo me comprometí con la niñez de Jacona, pero también creo importante mencionar el apoyo recibido por nuestro amigo el diputado Marko Cortés, quien nos ayudó en la gestión de estos recursos”.

Mencionó, “estamos trabajando para cumplir con los compromisos hechos en campaña y prueba de ello es que estamos dando resultados. Por lo que reitero mi compromiso para seguir haciendo las gestiones necesarias, para que los jaconeneses vivan mejor”.

“Tanto mi equipo de trabajo, como yo, seguiremos tocando puertas ante los diferentes órdenes de gobierno, sin importar colores, pues nuestro compromiso es con la gente de Jacona”, finalizó.

Numeraria

500 personas se verán beneficiadas de manera directa