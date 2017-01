Arrancarán sustitución de semáforos de la zona centro

-Ayuntamiento destinará más de 250 mil pesos en primera etapa

-Van a cambiar los aparatos ubicados en Leonardo Castellanos y Madero y Amado Nervo y Madero

Oscar De La Rosa, Zamora

Iniciará la sustitución de semáforos en la zona centro del municipio. El Ayuntamiento destinará más de 250 mil pesos para la primera etapa de las obras con las que pretenden regular el paso de vehículos para evitar accidentes entre los conductores de las unidades.

Los primeros aparatos que serán sustituidos son los que están en el cruce de Leonardo Castellanos y Madero, así como el Amado Nervo y Madero, informó Rubén Nuño Dávila, regidor de vialidad, quien comentó que los trabajos de sustitución serán efectuados de manera gradual en la zona del primer cuadro de la ciudad.

Los semáforos ubicados en los puntos mencionados serán similares al que se encuentra instalado en el cruce de Virrey de Mendoza y Madero, que desde su instalación a la fecha ha operado de manera eficiente, al no sufrir ninguna descompostura o fallo en la sincronización e iluminación.

Indicó que de igual manera van a llevar a cabo la sustitución de otros aparatos ubicados en la calle Juárez en diferentes cruces con Pino Suárez, Madero, Morelos. En una tercera etapa van a cambiar otros que están ubicados en el primer cuadro de la ciudad y que son importantes para regular la vialidad en el centro de la ciudad.

“Los cambios son realizados porque hay aparatos que no requieren de mantenimiento, debido a que sale más costoso hacer la reparación constantes de las tarjetas; el monto individual oscila en los 48 mil pesos. Sale mejor hacer la compra del aparato porque hablamos de una inversión de 125 mil pesos en promedio”, dijo.

Comentó que incluso han llegado a un convenio con la empresa encargada de proveer los semáforos para que no inflen los costos de los aparatos de manera importante, debido a la volatilidad que han sufrido los costos del dólar. Ese tipo de infraestructura vial está tasada en la moneda estadounidense.

Informó finalmente que también buscarán cuáles son los semáforos que más se requieren para las condiciones del municipio, con el propósito de que el funcionamiento de los aparatos sea efectivo y no resulten un gasto importante para las arcas municipales.