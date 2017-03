Arrancarán simulacros contra incendios en planteles educativos

-El primero fue realizado en UNIVER Ferrocarril

-Buscan garantizar que alumnos tengan conciencia sobre cuidado personal

-Solicitarán planes de contingencia para operatividad de instituciones

Oscar De La Rosa, Zamora

Arrancarán simulacros en planteles educativos contra incendios. El objetivo es garantizar que los alumnos no sufran daños físicos como consecuencia de la falta de prevención y capacidad para tener una reacción efectiva, ya que son dos aspectos importantes para que no se registren incidentes donde los riesgos sean mayúsculos.

“Planeamos hacer visitas a diferentes planteles educativos porque nuestro interés radica en que la población se encuentre protegida de cualquier riesgo donde su integridad física se vea comprometida. Falta trabajar en materia de protección civil porque es una apuesta a las que diferentes establecimientos rehúyen al no considerarlo como una inversión importante”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil, en el marco de un simulacro efectuado en UNIVER Plantel II.

En el plantel de UNIVER hicieron un simulacro que estuvo basado en el uso de extintores, que fueron donados por una conocida agroindustria, para saber cómo reaccionar en el caso de un incendio. La intención es reafirmar las condiciones que tiene la institución educativa en materia de seguridad para proteger la integridad física de los alumnos.

Indicó que además de los simulacros buscarán que cada uno de los planteles educativos cuente con su plan de contingencia que es necesario para que se puedan establecer extintores con funcionalidad, ventilación y rutas de evacuación, sumado a la capacitación que deben tener alumnos y docentes.

Aseguró que las revisiones a los planteles educativos serán frecuentes para garantizar que niños, adolescentes y jóvenes cursen sus estudios en instituciones seguras porque la falta de prevención puede provocar incluso la muerte en el caso de una intoxicación excesiva por bióxido de carbono que se desprende de un incendio.

Los planteles educativos tienen un periodo de 10 días hábiles para cumplir con las medidas de protección civil, en el caso de ser sujetos de una observación por parte de la Coordinación Municipal; de lo contrario corren el riesgo de recibir una sanción contemplada en los reglamentos estatales y municipales.

Por su parte Carolina Hernández Ortiz, directora de UNIVER Plantel II, agradeció a Protección Civil Municipal por el simulacro efectuado en las instalaciones ya que ello permitirá mantener la capacitación a los alumnos de la escuela para hacer de ella una institución segura que se apegue a los reglamentos respectivos.

“Cualquier esfuerzo que podamos realizar a favor de la seguridad de los jóvenes, reditúa en tener alumnos más conscientes en el cuidado de su integridad física, pero principalmente para saber cómo actuar en el caso de que se registre alguna contingencia física”, finalizó.

Numeraria

-300 escuelas están ubicadas en el municipio