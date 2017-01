-Ayuntamiento logró que gestiones fructificarán y ya liberaron 30 mdp para ejecutar la obra

-Rehabilitarán 5 kilómetros del trayecto, permitirá mejorar las condiciones de 10 mil habitantes

-Alcalde aseguró que en 6 meses quedará concluida la obra

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Arrancarán los trabajos de la carretera de Gómez Farías hasta San Antonio en este municipio. El Ayuntamiento finalmente logró que las gestiones fructifiquen ante el gobierno federal para hacer la liberación de los 30 millones de pesos que serán invertidos para la ejecución de la obra.

El tramo que va a mejorar con la inyección de recursos será desde la desviación de la comunidad de Tierras Blancas hasta la plaza de San Antonio. Los recursos alcanzarán únicamente para ese tramo, debido a que el precio de materiales encareció y porque además se van a construir banquetas e introducirán servicios sobre el trayecto.

“Ya se hizo la licitación y asignación correspondiente de la obra. 5 kilómetros del trayecto carretero serán rehabilitados y lo más importante es que vendrán a mejorar las condiciones de 10 mil habitantes del municipio en forma directa y también habrá una vía de comunicación más digna para quienes van rumbo a Tlazazalca por esta ruta”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal.

Aseguró que en el lapso de 6 meses quedará concluida la obra y habrá una atención especial a los trabajos porque la intención es cumplir con una exigencia de los habitantes de las comunidades mencionadas, tras varios años en que no ha recibido atención esa infraestructura carretera.

“Hablamos de que durante más de 6 años no hubo una mejora sustancial en la carretera. Actualmente es un paso que no está en condiciones de ser transitado y por ello es que pusimos énfasis en las gestiones para que se pudiera concretar la construcción de esta obra”, explicó.

Finalmente dijo que de esa manera darán cumplimiento a una de las obras más sentidas por la población del municipio y finalmente la calificó como una de las más importantes durante lo que fue la programación de su primer año de actividades.

Numeraria

-1 año duró la gestión de la llegada de recursos para la obra