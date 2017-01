Arrancarán a la brevedad proyectos millonarios en Jacona

-El acceso poniente y el entubamiento de la presa Verduzco



Elena Rojas, Jacona

En próximos días autoridades municipales arrancarán 2 proyectos millonarios en este municipio: el acceso poniente, al que se destinará una inversión federal de 25 millones de pesos, y el entubamiento del agua la presa Verduzco, en cuya primera etapa se destinarán 20 millones de pesos, señaló Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal.

Detalló, “el recurso para el acueducto de la presa Verduzco se gestionó desde el año pasado, gracias al apoyo del diputado Marko Cortés. Ya se licitó, se le dio el anticipo a la empresa que se encargara del proyecto donde una parte del agua de la presa Verduzco hacia las tierras de cultivo, que tendrá un gran impacto para sanear el agua con la que se riegan mil hectáreas de berries”.

Con este proyecto, dijo, los agricultores tendrán significativos ahorros ya que no tendrán la necesidad de prender sus bombas, pues el agua llegara a los cultivos por gravedad”.

Añadió, “estamos solicitando en Conagua una parte de la concesión de este recurso hídrico cuanto ya no lo utilicen: por las noches para hacer unos tanques en la parte alta del municipio para que el agua nos llegue por gravedad, y que tampoco tengamos la necesidad de prender las 14 bombas que tenemos en el municipios. De igual forma que todos los ciudadanos no tengan la necesidad de prender sus bombas, con lo que contribuiremos a cuidar la economía de las familias, ya que la energía eléctrica incremento este año de forma excesiva”.

De igual forma, dijo que se espera otra partida presupuestaria por parte de la presidencia de la república para este proyecto del acueducto.

Además a la brevedad arrancarán el acceso a la colonia Ángel Mendoza, con una inversión superior a los 900 mil pesos, también gracias a gestiones del diputado Marko Cortés. Otro acceso que iniciarán a la brevedad es el que conecta con la colonia Lomas del Manantial, con lo que ya no tendrán problemas de inundación con el agua pluvial y la pavimentación a las dos colonias

Asimismo añadió que el pasado lunes se puso en marcha el proyecto de rebombeo del pozo de La Soledad, localizado en La Enramada hacia un pozo localizado en Lomas del Pedregal, con una inversión de 2 millones de pesos, recurso municipal. Contempla la instalación de una bomba y de tubos de distribución.

A través de este proyecto se abastecerá a 7 colonias, entre las que citó: Trasierra, Lomas del Pedregal, Santa Isabel, Nuevo Porvenir, Lomas del Manantial, San Ángel y El Barril, “con este proyecto cumplimos con el 90 por ciento de garantizar agua potable para el municipio”, finalizó.



