Arrancan operativo para retirar ambulantes

Viernes , 26 de agosto de 2016

-El objetivo es garantizar circulación fluida y que no ocupen cajones de estacionamiento

-Acciones serán implementadas en totalidad de zona urbana, no solo en el centro

-Debemos garantizar orden en la vialidad, no mantener la anarquía: Daniel Flores



Oscar De La Rosa, Zamora

Para garantizar fluidez en la circulación vehicular y que cajones de estacionamiento no sean ocupados por ambulantes fue iniciado un operativo para retirar ambulantes que invaden la vía pública con puestos o estructuras para llevar a cabo la actividad informal, aun sin el permiso respectivo de Oficialía Mayor.

“En el transcurso de esta semana retiramos de la vía pública diferentes objetos utilizados para dicho fin. Las acciones serán implementadas en la totalidad de la zona urbana, no solo en el centro porque detectamos que es un problema que debe ser atendido a la brevedad en el municipio”, informó Daniel Flores Sánchez, coordinador de tránsito.

El Reglamento de Tránsito no contempla ninguna sanción al respecto; sin embargo, pueden actuar con la facultad de liberar la vía pública de cualquier objeto que obstruya el libre tránsito de unidades o que afecte el estacionamiento de unidades en las zonas autorizadas para llevar a cabo esa práctica.

“Lo único que podemos hacer es retirar los objetos y comprometer a las personas a que pasen a recogerlos a la Dirección de Policía y Tránsito. Hemos recogido múltiples estructuras, las cuales incluso no van a recoger las personas por situaciones que desconocemos”, aseguró.

Mencionó que las restricciones serán para la totalidad de la población porque la instrucción es garantizar el orden en la vialidad y erradicar la anarquía que durante años se ha mantenido en diferentes lugares de la zona urbana, principalmente en zonas cercanas al centro de la ciudad.

“En conjunto con Oficialía Mayor tendremos que notificar a los particulares de las disposiciones para que se abstengan de invadir la vía pública. Las arterias deben ser fluidas para el paso de vehículos y para ello los operativos serán aplicados de manera sorpresiva”, dijo.

Finalizó al decir que es importante la colaboración de las personas con las medidas de mejora vehicular para evitar que haya situaciones de conflicto. Lo que sí garantizó es que harán valer lo contemplado en el reglamento de Tránsito para que no se repita ese tipo de situaciones.



Numeraria

60 elementos de Tránsito operan actualmente