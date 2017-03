Ario de Rayón, abandonado por Ayuntamiento de Zamora

-Señaló jefe de tenencia, acusó falta de atención a solicitudes de la tenencia más grande

-Calles en malas condiciones y niveles altos de inseguridad, problemáticas

-Migrantes también están molestos por falta de conclusión de parque lineal

Oscar De La Rosa, Zamora

“La comunidad de Ario de Rayón ha sido abandonada por el Ayuntamiento local. Las múltiples solicitudes que hemos enviado para atender diferentes necesidades de los habitantes se han quedado archivadas, porque hasta el momento no hemos tenido atención en lo que respecta a infraestructura que es necesaria”, puntualizó José Luis Vaca Álvarez, jefe de tenencia del lugar.

Aseguró que a lo largo de año y medio no han tenido los resultados, el orden y progreso que se prometió para la comunidad, porque hay calles que están en pésimas condiciones, pese a estar ubicadas en las cercanías del centro de la localidad y además no se han hecho los esfuerzos necesarias para erradicar la inseguridad que hay en el lugar, porque sigue el registro de robos.

Comentó que los espacios deportivos que tiene la comunidad se encuentran en mal estado, así como los espacios que se supone son áreas verdes, pero hoy están llenos de maleza y enfatizó: “es complicado gestionar, que no llegue nada y que el pueblo te exija”.

“Los habitantes siempre se han sentido con la falta de apoyo del gobierno municipal; sin embargo, nosotros hemos hecho lo necesario para hacer llegar recursos. Ni siquiera hemos recibido una negativa directa a todas las solicitudes que hemos presentado, por lo que nos hace pensar que en cuanto llegan las peticiones, las mandan a archivar de manera inmediata”, subrayó.

En el caso del parque lineal de la comunidad, cuya obra inició desde junio del año pasado, dijo que existe molestia del grupo de migrantes porque los trabajos no han sido concluidos, pese a que los paisanos han hecho puntualmente la aportación del monto que les corresponde para hacer los trabajos correspondientes.

El costo de la primera etapa de la obra fue de 500 mil pesos, que no ha podido cristalizarse porque hace falta la mayoría de trabajos consistentes en la instalación de zonas de juegos, asadores y un gimnasio al aire libre, que son la parte fundamental del proyecto. Lo único hecho hasta el momento son los machuelos que delimitan los caminamientos en el espacio.

“Como autoridad auxiliar no puedo dar una respuesta certera a los habitantes de la comunidad, porque no se me ha informado nada por parte del Ayuntamiento. Lo único que sabemos se desprende de información proporcionada por los migrantes del grupo que invirtió recursos en el proyecto”, concluyó.

Numeraria

-1 año y medio de escasos resultados en Ario de Rayón

-8 meses lleva la construcción del parque lineal en la tenencia