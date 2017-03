Arden tres casas de cartón en Zamora

RED 113 MICHOACAN/Redacción

Zamora, Mich.- 26 de marzo de 2017.- Tres humildes viviendas construidas en su mayoría con láminas de cartón y madera quedaron reducidas a cenizas, durante un incendio que movilizó a los cuerpos policíacos y de auxilio, por fortuna no hubo pérdidas humanas que lamentar.

De acuerdo con el Coordinador de Protección Civil y Bomberos Municipales Marco Antonio Elizalde Jiménez, este siniestro se registró la noche del pasado sábado en la calle ferrocarril, a la altura de la colonia El Vergel, de esta ciudad de Zamora.

Fue un taxista que dio aviso a las autoridades vía radio, enseguida el C-5 solicitó que los vulcanos se trasladaran a la zona ya que por video vigilancia se apreciaban las llamas que salían de uno de los domicilios.

En cuestión de segundos el fuego se extendió a otros domicilios, en uno de ellos estaba un vehículo Chrysler tipo Cherokee, sin placas de circulación , que terminó como pérdida total, así como los objetos que había dentro de estos inmuebles.

Los propietarios de estas viviendas, Pedro D., R., la señora Ma. De Jesús D., R., y Eréndira D., R., dijeron desconocer las causas que originaron el fuego.

En estas acciones participaron los paramédicos de Rescate y Salvamento, la totalidad del personal de Protección Civil Municipal, la Benemérita Institución, elementos de la Policía Michoacán, quienes acordonaron la zona para evitar que los vecinos se acercaran al siniestro, muchos de ellos no entendieron a pesar del riesgo latente de una explosión de cilindros de gas L.P, lo cual no sucedió por fortuna.