Archivo municipal de Jacona podrá convertirse en un acervo documental

-Donde se concentre la memoria histórica del municipio



Elena Rojas, Jacona

El archivo municipal no solamente será un acervo de documentos de la administración pública, sino también se convertirá en un acervo documental, es decir, una biblioteca que concentre la historia y la memoria histórica de la ex Villa de las Flores, Informó Edgar Sierra Cabrera, administrador del archivo municipal de Jacona.

Por lo que actualmente en este espacio se encuentran reestructurando el acomodo interno de la organización archivística de esta misma área, “en días posteriores gestionaremos documentos históricos del municipio con diversas instituciones, historiadores o bien con personas de la sociedad civil que cuenten con este tipo de información”.

Señaló que una de las instituciones que ha estado más en colaboración en cuanto a estudios del municipio es el Colegio de Michoacán (ColMich), “representa una herramienta muy importante para que este proyecto se lleve a cabo, al igual que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.

Recordó que actualmente el archivo municipal cuenta con más de 3 millones de documentos, en su mayoría de índole administrativa, “queremos que en los próximos meses se pueda incorporar esta biblioteca con un vasto acervo histórico”.

“Hasta el momento desconocemos cuantos ejemplares podría llegar a concentrar, toda vez que la misma historia del municipio no está datada. Por lo que no podemos adelantarnos a hablar de una bibliografía exacta porque se encuentra muy diversificada. Ya posteriormente buscaremos publicar una biografía donde queden asentados los datos más importantes del municipio”, subrayó.

Dijo, “ya contamos con un acervo pequeño de libros que se han publicado de la historia del municipio. También contamos con algunos documentos históricos, pero se requiere de tener una cronología bien datada que tenga sustento, porque muchas de estas historias no tienen la veracidad suficiente. Por lo que tenemos que hacer un análisis detallado del material, pero primero las instituciones nos tiene que aportar la bibliografía que necesitamos”.

Este espacio no solamente concentrará documentos y libros, también se hará uso de la tecnología, “en una memoria podemos guardar mucha información, videos y documentales que se hayan hecho sobre el municipio”.

“Es un proyecto que tendrá mucho impacto. Se trata de regresar y tener algo tangible sobre la historia del municipio, en donde las familias, los estudiantes y mismos historiadores tengan un lugar al cual recurrir en el cual se tenga información verídica de la esencia de Jacona”, resaltó.

Señaló que el consejo de la crónica será el organismo que revise y fundamente que la documentación sea de origen histórico real, “cualquier institución que se una al proyecto será bienvenida. En algún momento emitiremos una convocatoria, para que toda aquella persona que tenga una documentación con trascendencia histórica para el municipio nos la facilite en comodato y que no quede guardada como un documento viejo, sino que esté a disposición de la población para su conocimiento”, concluyó.



Numeraria

3 millones de documentos se concentran en el archivo municipal de Jacona