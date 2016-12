Apuestan en Jacona a la infraestructura educativa

-Para mejorar condiciones y elevar nivel de aprendizaje en estudiantes

–Construyen 2 aulas en la primaria Niños Héroes de Chapultepec

La presente administración municipal apuesta a la infraestructura educativa para mejorar las condiciones en las que tomen clases los estudiantes y por tanto eleven su nivel de aprendizaje.

En ese sentido, autoridades municipales dieron ayer el banderazo de arranque de la primera etapa de la construcción de dos aulas en la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, en las que se destinó una inversión de 604 mil 704 pesos aportados por la federación provenientes del programa fortalecimiento financiero para la inversión 2016, que se logró gracias al apoyo del diputado federal Marko Cortés Mendoza.

El acto estuvo encabezado por Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal; Arturo Vega Damián, sindico; Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación, cultura y turismo; Jaime Morales Castellanos, regidor de desarrollo rural, organización ciudadana y migrantes; Jesús Contreras Arroyo, director de obras y servicios públicos así como Elodia Esquivel Reyes y Germán Leyva, estos últimos directores de la escuela en los turnos matutino y vespertino respectivamente.

Cabrera Ramírez informó que el proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas de la infraestructura escolar, los ambientes de aprendizaje y la eficiencia interna de las escuelas, mediante la dotación de infraestructura propia a efecto de apoyar la transformación del proceso de enseñanza- aprendizaje.

Abundó que se trata de 2 aulas tipo regional de 6 x 8 metros cada una, comprende trabajos de cimentación, estructura cimentada, muros de tabique e instalaciones eléctricas. Las aulas quedaran en una segunda planta, soportadas por algunos pilares. El mejoramiento físico es la construcción de cimentación, a base de excavaciones, trabes, relleno material, dados y columnas de concreto que abarca 108 metros cuadrados. La estructura es de 200 metros cúbicos de concreto reforzadas con acero.

Alcalde expresó, “estamos apostando a la educación, porque nuestros niños y jóvenes son nuestra prioridad”. Al tiempo que agradeció al cabildo por autorizar este tipo de proyectos de gran beneficio.

Mencionó, “ya no queremos que sufran nuestros niños las inclemencias del clima cubiertos con láminas galvanizadas que incluso hacen ruido. Queremos que estén en un espacio digno”. De igual forma, dijo que a un costado de la escuela Calmeca inauguraran a la brevedad una cancha de futbol sintética, que será utilizado por las instituciones aledañas.

Asimismo reveló que se cristalizaran las techumbres en tres escuelas: Mariano Matamoros, Felicitas del Rio y Francisco J. Mujica. Esta última incluye un campo de futbol sintético y los baños. Entre esta semana y la próxima arrancarán dichas obras.

Respaldó finalmente su compromiso con las instituciones educativas, “no habrá una sola escuela que no se le apoye. Ya hemos recorrido las instituciones para constatar sus necesidades. Por ejemplo en la secundaria del Platanal no tienen drenaje. Poco a poco iremos subsanando todas las demandas”.

Numeraria

410 niños tan solo en el turno matutino