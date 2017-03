Apuesta diputada Noemí Ramírez a la participación ciudadana

-Los niños ponen el ejemplo hacia una cultura de la democracia

-Diputada infantil presentó informe

Elena Rojas, Zamora

“Muchas ocasiones no generamos esa consciencia de la participación ciudadana. Criticamos mucho a las autoridades, si funcionan o no, si hacen la actividad que deben hacer. Criticamos, pero no participamos. Hay una gran deserción de las personas que salen a emitir su voto, que salen a elegir a sus autoridades. Necesitamos fomentar la participación ciudadana para elegir a nuestros gobernantes”, señaló Noemí Ramírez Bravo, diputada local por el VI distrito de Zamora.

Así lo expresó en el marco del informe de la legisladora infantil, Joana Estefanía Vega Ávila quien representó al distrito V en el Congreso de la Unión, tras una convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La estudiante de 10 años de edad, de 5º año de primaria de la escuela Reforma, estuvo acompañada por María de Lourdes Martínez Sánchez, encargada de la vocalía ejecutiva; Daniel Nava Adame, director de servicios regionales educativos de la SEP, por mencionar algunos.

Ramírez Bravo añadió, “en esta actividad democrática infantil, los niños están poniendo el ejemplo de querer participar, de fomentar esa consciencia democrática Tenemos que ser conscientes en el tema del maltrato infantil. Yo me comprometo legisla en este tema. Los legisladores deben olvidarse de colores, de los partidos que pertenecen, sino debemos estar conscientes que lo que representamos son ciudadanos, por lo que debemos velar por sus intereses”.

Señaló que recientemente ella llevó a cabo una práctica parlamentaria en el Congreso con jóvenes, quienes llevaron esa voz de las necesidades de su distrito, “cuando se abren estos foros es muy bueno que participen”. Por tanto invitó a directivos de las instituciones educativas del distrito a que se organicen para asistir al congreso local y conozcan de cerca la función de los diputados, “yo me comprometo a ofrecer el trasporte para que los niños vivan la experiencia”

Durante su informe, Vega Ávila hablo sobre su experiencia en el 10º Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México 2017, celebrado del 13 al 17 de febrero en el recinto de San Lázaro.

Compartió parte de la postura que presentó, como diputada se pronunció en contra del maltrato infantil y hablo las necesidades básicas del municipio que abarcaron 4 rubros: educación, salud, seguridad y empleo.

En el rubro educativo dijo, “ya no queremos más niños limpiando parabrisas ni pidiendo dádivas, en lugar de asistir a la escuela, a los que menos tenemos que nos den más y mejores becas, que haya más escuelas de tiempo completo y que sean cubiertas las necesidades de maestros y materiales que se requieren para que la educación este más enriquecida”.

“En materia de salud, se necesita que los Centros de Salud los servicios sean de mayor calidad y calidez”, en seguridad es necesario que se hagan responsables y se obliguen a los padres que abandonan a sus hijos a brindarles atención, comida, hogar y educación y si no cumplen se les sancione con severidad”, destacó.

“Los niños no deseamos nunca más que haya maltrato infantil en sus distintas modalidades: golpe, trabajo obligado que no corresponde a nuestra edad, acoso, abuso o explotación sexual y a quienes cometan estos delitos se les castigue con cárcel y que jamás salgan, que la seguridad sea parte importante en la agenda de nuestros gobernantes. En empleo, es necesario que nuestros padres cuenten con salarios más justos “, finalizó.



Numeraria

9 municipios abarca el distrito VI

12 niños participaron en la etapa interna de la escuela Reforma