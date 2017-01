Aprobaron primera licencia de uso de suelo en Jacona

-Para instalar una planta de producción y comercialización de hielo

-Necesario actualizar el padrón de catastro del estado



Elena Rojas, Jacona

Por unanimidad, regidores del ayuntamiento aprobaron la licencia de uso de suelo para instalar una planta de producción y comercialización de hielo para consumo humano. Esta se ubica en el lote 32 manzanas C, inmueble marcado con el número 1,793 de la calle Libramiento Sur del fraccionamiento Sur de esta ciudad, cuyo propietario es el señor Jesús González Verduzco.

Se trata de la primera licencia de uso de suelo que se aprueba durante este año. El punto fue puesto sobre la mesa por Jesús Contreras Arroyo, director de planeación y desarrollo urbano.

El citado inmueble tiene una superficie de 280 metros cuadrados, es un lugar accesible que está dentro de la zona urbana. Fue aprobado aun y cuando el propietario de dicho espacio paga la mínima cantidad de 219 pesos de agua y predial, tomando en cuenta que se trata de un espacio comercial, cuando hay casas habitación que llegan a pagar el doble o hasta el triple, según lo comentó el regidor René Valencia Mendoza.

Por ello el síndico municipal, Arturo Vega Damián, dijo que es necesario actualizar el padrón del catastro del estado, “desgraciadamente el sistema de información que tiene catastro del estado no está actualizado, se requiere actualizar ya con equipos y sistemas nuevos, la implementación de la renovación de todo el padrón. Es así que este tipo de casos una vez detectados los vamos a actualizar”.

Admitió que esta situación de desigualdad genera descontento entre los ciudadanos, pues no es justo que quienes menos tienen paguen más impuestos que aquellos que tienen predios más grandes y con una mayor solvencia económica, “estamos haciendo el esfuerzo para regularizar a todas las personas. Catastro municipal está poniendo atención en todos esos aspectos”.

Durante esta sesión de cabildo también se solicitó la licencia de uso de suelo para el establecimiento de cinco locales comerciales con una superficie particular de 290 metros cuadrados, cuyo propietario es Leonardo Leñero Córdoba. Este predio urbano se ubica sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez (par vial), esquina con calle la Haciendita, del centro de esta ciudad.

Sin embargo esta solicitud quedó pendiente para otra próxima sesión de cabildo. Además de que se acordó que es menester sancionar al propietario, pues los trabajos de construcción iniciaron antes, sin previa autorización, tal como lo expuso Magdalena Cuevas Hernández, regidora de comercio.



Numeraria

2 licencia de uso de suelo a consideración de concejales

1 se aprobó