Apoyará Gobierno del Estado a escuelas que sí cumplen con clases

· Inaugura Gobernador infraestructura en el Jardín de Niños “Ramiro Zendeja Espinoza”, obras que tuvieron una inversión de un millón 350 mil pesos; lo que beneficia a 147 alumnos.



· Visita a la Escuela Primaria “Sentimientos de la Nación” y también compromete apoyos.



Morelia

El Gobierno del Estado brindará todo su apoyo a escuelas que sí cumplen con el ciclo escolar en tiempo y forma, así lo afirmó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, en el marco de la inauguración de un aula cocina y rehabilitación de aulas, plaza cívica y servicios sanitarios del Jardín de Niños “Ramiro Zendeja Espinoza”, obras que tuvieron una inversión de un millón 350 mil pesos, lo que beneficia a 147 alumnos.



En las instalaciones del instituto educativo ubicado en la colonia Unión Popular Solidaria de esta capital michoacana, el mandatario estatal agradeció el esfuerzo que realizan las y los maestros para formar a las y los niños; “ustedes son los arquitectos que todos los días ponen su esmero para pulir unas extraordinarias joyas. Ese trabajo que ustedes realizan, con dedicación y con todo el compromiso que se requiere para ello, da resultados y frutos”.



Ante los alumnos y padres de familia, Silvano Aureoles manifestó que el único camino que permitirá formar a ciudadanos de bien es la educación. “Queremos a un Michoacán con desarrollo, con bienestar, con acceso a la justicia social y esto se obtiene con educación de calidad”.



Calificó como inaceptable que en algunos planteles hayan retrasado el inicio del ciclo escolar 2016 – 2017, tema en el que el Gobernador de Michoacán dejó en claro: “Los he estado convocando a que cambien de actitud y que regresemos a las escuelas. No debemos anteponer el interés gremial por encima del derecho supremo de los niños y las niñas a recibir educación de calidad. No podemos castigarlos negándoles a recibir educación, eso es lo peor que podemos hacer”.



Ante ello afirmó que a las escuelas que cumplan de una manera adecuada el calendario del actual ciclo escolar tendrán el apoyo del Gobierno del Estado, por lo que “a las maestras y maestros que sí cumplen que les paguemos con oportunidad y atendemos sus necesidades”.



Además, se comprometió a apoyar de manera económica al Jardín de Niños “Ramiro Zendeja Espinoza” para operar el programa de Escuela de Tiempo Completo, así como la entrega de juegos infantiles.



En su oportunidad, la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, María Guadalupe Díaz Chagolla, señaló que en la presente administración se estableció el compromiso de fortalecer la educación en la entidad. “Estamos convencidos de que la única manera de acortar la distancia de esa brecha entre los que más tienen y los que no tienen prácticamente nada, es con la educación de calidad”.



La directora del Jardín de Niños “Ramiro Zendeja Espinoza”, Efigenia Bucio Escalante agradeció el trabajo realizado por el Gobierno del Estado en este instituto educativo, pues destacó que desde el año 1975, tiempo en el que abrió sus puertas, no había tenido ningún tipo de apoyo.



Es importante destacar que, a través del Programa Escuelas al CIEN, de octubre a la fecha se han rehabilitado, construido y equipado 115 planteles por el orden de los 213 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2015, y para este 2016 mediante este programa, serán atendidas 959 escuelas de nivel básico, media superior y superior en el estado, con una inversión por el orden de los 716 millones de pesos, del que hasta el momento se han contratado 507 acciones.



En el plantel visitado por el mandatario estatal, se construyeron un aula cocina con su respectivo mobiliario, rehabilitación general de aulas, plaza cívica y conclusión de servicios sanitarios, todo ello con una inversión de un millón 350 mil pesos.



Visita la Escuela Primaria “Sentimientos de la Nación”.



Al atender una invitación de alumnos de la Escuela Primaria “Sentimientos de la Nación”, el Gobernador Silvano Aureoles realizó una visita a este plantel educativo, en el que se comprometió a entregar mobiliario y equipo de cómputo y deportivo.



Asistieron a la inauguración de estas obras, el secretario de Desarrollo Económico y enlace estatal en la región Morelia, Antonio Soto Sánchez; el delegado en Michoacán de la SEP, Israel Barrios Hernández; el delegado de la Segob en Michoacán, Florentino Coalla Pulido; las diputadas locales Xóchitl Gabriela Ruiz González y Yarabí Ávila González; el coordinador estatal del INIFED, Salomón Paz Alanís y la presidenta del Consejo de Participación Social, Silvia Soria Torres.