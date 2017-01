Apostarán por saneamiento de aguas y reforestación de bosques

-CONAFOR propone aplicar fondos concurrentes para proteger pulmones verdes

-Tangancícuaro y Chilchota, colaborarán en tema, servidores de Zamora no respondieron

-Noemí Ramírez y Adriana Campos coinciden en prevención para cuidar recursos naturales

Oscar De La Rosa, Zamora

Apostarán por el saneamiento de aguas y la reforestación de bosques como medidas para cumplir con las medidas de inocuidad que serán exigidas a la producción agrícola. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) propuso trabajar en fondos concurrentes (peso por peso) para proteger al menos 500 hectáreas de árboles.

Los Ayuntamientos tendrán hasta el próximo 27 de enero para presentar la solicitud de intención ante CONAFOR para que se pueda acceder al programa. Los convenios van de 2 hasta 5 años con una bolsa de inversión que va de los 800 mil hasta los 2 millones de pesos, depende de la vigencia del pacto.

“No todo es trabajar en los bosques. Nos hemos visto disminuidos por una situación compleja; sin embargo, haremos lo pertinente para que la población pueda obtener los mejores beneficios y que quienes reciban un peso para el cuidado forestal se vean obligados a cumplir con el objetivo de preservación de los bosques”, puntualizó Osvaldo Fernández Orozco, gerente estatal de CONAFOR, en el marco de una reunión efectuada en la delegación de la dependencia federal para presentar el proyecto de preservación.

Por su parte, Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal de Tangancícuaro, dijo que está dispuesto a colaborar con las acciones que sean pertinentes para salvaguardar los bosques de la región, ya que la intención es mantener las condiciones para que la agricultura se mantenga en un estado óptimo en el municipio.

Noemí Ramírez Bravo, diputada local del distrito VI de Zamora, se comprometió a hacer conciencia de las acciones en el Ayuntamiento de Zamora, cuyos funcionarios municipales no asistieron al evento, tras considerar que están a tiempo de trabajar de manera coordinada para que se puedan preservar los recursos naturales de esta región.

“En mi caso personal, presenté una iniciativa de ley para sancionar a quienes hagan la quema de bosques de manera intencional o accidental. A partir del año pasado fue aprobada y hoy tenemos un elemento jurídico que nos permite proteger nuestras áreas verdes; sin embargo, debemos ampliar la baraja de acciones para sumarnos en el proyecto de CONAFOR”, subrayó.

En tanto, Adriana Campos Huirache, diputada local del distrito V de Jacona, consideró que no hay que buscar culpables en el momento en que se agoten los recursos naturales, por lo que se vuelve una necesidad trabajar de manera oportunidad e igualitaria a cuidar las condiciones que la naturaleza ofrece actualmente.

“Buscaremos los mecanismos para que se den resultados concretos, que puede ser a través de programas. Debemos cuidar el empleo, las condiciones sociales de nuestros habitantes, pero también los bosques”, finalizó la legisladora.

Numeraria

-2 brigadas de CONAFOR trabajan para atender 30 municipios de la región

-8 días tienen Ayuntamientos para solicitar ingreso a programa de preservación