Aplicarán visitas guiadas a centros escolares en Museo de la Ciudad

-Estiman recibir más de mil alumnos a partir del próximo lunes

-Recibieron visitantes de Jalisco, Nayarit, CDMX, Sinaloa, Guanajuato y Estados Unidos

-Buscarán remozar espacio con recursos obtenidos a través de Asociación Civil



Oscar De La Rosa, Zamora

Aplicarán visitas guiadas a centros escolares en el Museo de la Ciudad. A partir del próximo lunes estiman recibir a más de mil alumnos de diferentes planteles educativos, entre públicos y privados, ya que docentes y directivos están interesados en que conozcan más sobre la historia del municipio.

“Nosotros hacemos el esfuerzo para que contribuyamos a su formación educativa. Lo importante es que a medida que más generaciones se acercan a nosotros para conocer sobre su historia, más se preserva la historia; de ellos dependerá mantener esa inercia para los nuevos alumnos”, puntualizó Guillermo Espinosa Parra, encargado del Museo de la Ciudad.

Comentó que para hacer los recorridos guiados será necesario que autoridades educativas o profesores hagan la cita respectiva, ya que la intención es que no se empalme la visita con otros grupos de otros planteles educativos para que reciban una atención de calidad y que la explicación sea puntual.

“El detalle es que durante las visitas guiadas llegamos a atender a un promedio de 100 alumnos en un lapso de 45 minutos. Durante el recorrido nos hacen consultas y nosotros atendemos a ellas para que la explicación contribuya a satisfacer sus necesidades de aprendizaje”, explicó.

Aseguró que durante el mes de diciembre disminuyó la cantidad de visitantes al espacio derivado del periodo vacacional decembrino; sin embargo, dijo que contaron la asistencia de visitantes de otros puntos como la ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa y Estados Unidos, como lo marca el libro de registros con que cuentan en el acceso del inmueble.

En otro orden de ideas, aseguró que buscarán obtener recursos para remozar el espacio a través de la Asociación Civil que recientemente fue conformada para evitar que el museo quede supeditado únicamente al interés que puedan poner o no las administraciones municipales.

“Tenemos goteras en la parte del techo, requerimos una fijación de pintura y el piso con urgencia para cambiar la imagen del museo. No cobramos un solo peso a los visitantes por nuestros servicios y el subsidio que recibimos del gobierno municipal no es suficiente para cubrir las necesidades”, subrayó.

Finalmente dijo que la asociación civil permitirá que puedan ser validados por dependencias estatales o federales para poder acceder a programas que permitan acceder a recursos para cumplir con los objetivos mencionados anteriormente.



Numeraria

2 personas operan el Museo de la Ciudad

5 días a la semana funciona actualmente el espacio