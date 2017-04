Aplicación de retenes no es caja recaudadora, es garantía a seguridad de conductores

-Puntualizó subdirector de Tránsito y Movilidad del Estado en reunión con vecinos

-Retención de unidades con placas no actualizadas no va en contra de derechos ciudadanos

-Ciudadanos piden garantías a derechos de personas en alcoholímetros aplicados

Oscar De La Rosa, Zamora

“La aplicación de retenes no es una caja recaudadora, es una garantía a la seguridad de los conductores de unidades vehiculares. Quien piense distinto a la situación se encuentra equivocado porque nunca buscamos atentar contra los derechos de las personas en ese tipo de casos”, puntualizó Rubén Moreno García, subdirector de Tránsito y Movilidad del Estado, tras una reunión que sostuvo con vecinos asentados en el Fraccionamiento Las Fuentes.

Comentó que la retención de las unidades con placas no actualizadas no va en contra de los derechos ciudadanos, ya que se puede prestar el uso de esas unidades para cometer delitos u otro tipo de acciones que vayan en contra de la integridad física de los ciudadanos.

Aseguró que los ciudadanos deben tener una concepción distinta con relación a la ejecución de los operativos, ya que no se hacen con algún fin para beneficiar a una persona. La planeación estratégica se deriva desde los niveles estatales para aplicar los planes de seguridad correspondientes.

Los quejosos manifestaron no estar en contra de la aplicación de leyes, sino en lo que llamaron una falta de respeto a las garantías de las personas en los alcoholímetros aplicados en Zamora, ya que además de que se cobran multas por 3 mil 500 pesos, hay casos donde supuestamente no aparecen las unidades vehiculares cuando uno va a recogerlas al corralón.

“Esa es la garantía que solicitamos a las autoridades porque estamos conscientes de que si manejamos en estado inconveniente viene una sanción, pero si es importante que se nos auxilie con la entrega de nuestra unidad vehicular en óptimo estado”, señalaron.

Finalmente Rubén Moreno García se comprometió a revisar la situación de las unidades que se encuentran en el corralón para que se apliquen los controles respectivos y no haya este tipo de casos.

“Los operativos van a continuar como parte de las medidas del plan de seguridad que tenemos en el Estado porque no podemos ir en contra de brindar la protección debida a la población, ya que un accidente en estado etílico puede traer consecuencias lamentables”, agregó.

Numeraria

-5 vecinos se reunieron con funcionario estatal