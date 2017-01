Apenas pudo derrotar el Hueso a Los Lobos FC

Guillermo Ríos, Zamora

En un duelo bastante parejo y donde el equipo de José Luis “Poli” Linares Méndez, el Hueso, logró sostener la ventaja y pudo llevarse la victoria y permanecer entre los quipos que comandan la parte alta de la general en la categoría Segunda Intermedia Dos de la Liga Michoacana de futbol.

Encuentro pactado para jugarse a las 10 de la mañana sobre la grama de la Unidad Deportiva El Chamizal, el nazareno Rafael Méndez fungió como árbitro del encuentro y gracias a sus intervenciones el juego no salió del control, pese a que por momentos el duelo fue demasiado ríspido y muy peleado.

Desde el comienzo de las acciones ambos cuadros presentaron sus mejores armas, aunque los del Hueso comenzaron sin su guardameta titular, por cierto jamás llegó, ni el suplente tampoco, por eso improvisó con algún miembro del equipo para que salvaguardara los tres postes.

El duelo comenzó con un ritmo acelerado, ambas escuadras con oportunidades claras de gol, más el conjunto Hueso, logrando conectarse entre líneas y mandando a sus delanteros al ataque, “Huevo” Zarate y “poli” Linares tratando de concretar rápidamente con el balón para poner a su equipo al frente, pero el arquero Martín Moreno impedía la anotación en un par de ocasiones.

Por su parte Los Lobos acechaban a su presa y sin mucha prisa comenzaban adelantando líneas, metiendo al Hueso a su propia cancha, obligando a retroceder a su rival, pero topaban con una defensiva sólida, fuerte y sin miedo.

Los roces por la intensidad del juego estaban a la orden del día, pero el central se encontraba cerca de todas las jugadas en todo momento, bajando los ánimos que por instantes buscaban desbordarse, cuando las recomendaciones de palabra no eran suficientes aparecían las tarjetas color amarillo, dejando a ambos cuadros sin oportunidad de seguir alegando las decisiones arbitrales, porque sabían que si caían en ese juego podría costarles el juego.

Minutos antes de que terminara el primer tiempo, Jaime Alejandro “Jimmy” Herrera convertía un soberbio disparo en gol, dejando al arquero de los Lobos con un vuelo espectacular que servía simplemente para hacer más vistosa la jugada.

Sin tiempo a una reacción por parte de los Lobos, el encuentro se fue a sus minutos de receso, terminando con la mínima ventaja los del conjunto Hueso, cosa que aprovecharon los estrategas para indicarles deficiencias y errores, poniendo atención en ciertas líneas para evitar ser sorprendidos por sus rivales.

De regreso a las acciones del segundo tiempo, el juego siguió con la balanza ligeramente recargada al equipo Hueso, sin mucho que destacar, entrando el encuentro en estado de confort para ambas escuadras, los de morado (Hueso) paseando el esférico por todos los sectores, sin mucha profundidad al frente, cosa que parecía que los Blanco (Lobos) estaban permitiendo para posteriormente atacarlos.

En dos ocasiones los Lobos intentaron ponerse las pilas y comenzar a proponer dejando muy cerca la posibilidad de convertir y empatar el encuentro, cosa que molestó mucho al dueño del equipo Hueso, Jose Luis Linares, quien se paró desde su lugar a dar indicaciones, gritando y manoteando fue como intentaba acomodar a su equipo y hacerlos despertar.

Los cambios por ambos equipos se hicieron, ajustando líneas y proponiendo un estilo de juego agresivo, por un lado intentando hacer crecer la ventaja y por el otro, de una forma un tanto desesperada hacia cambios para sorprender con el ansiado gol que les permitiera compartir unidades, pero el tiempo estaba encima, no quedaba mucho tiempo.

4 minutos de agregado y los equipos estaban fundidos, con un sol a plomo y un cansancio sobre su humanidad, que no les permitía desarrollar un mayor espectáculo, por su parte el central hacía sonar su ocarina para dar victoria al equipo Hueso quien se mantiene en segundo sitio, solo por debajo del equipo de ARCOPEP de Palo Alto.