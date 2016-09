Apatía de padres deja sin registro de nacimiento a niños

Lunes , 5 de septiembre de 2016

-Desdeñan campañas gratuitas, pese a que reciben certificados negativos para hacer trámite

-Deben pagar 500 pesos en periodo ordinario por no aprovechar beneficio

-Estiman que 5 por ciento de menores está en esa condición



Oscar De La Rosa, Zamora

La apatía de los padres de familia es el motivo principal por el que niños se quedan sin registro de nacimiento. Tienen dificultades para ser afiliados a algún régimen de seguridad social y recibir servicios médicos, inscripción a escuelas y ser identificados de manera oficial para complementar cualquier trámite; se quedan en estado de vulnerabilidad.

Alrededor de 30 infantes, cuyos padres recibieron el certificado negativo, se quedaron sin registro extemporáneo gratuito, según datos proporcionados por el Registro Civil derivado de la pasada campaña efectuada en Zamora. Estiman que 5 por ciento de la población infantil está en esa condición por la falta de colaboración de sus progenitores.

“Prefieren pagar 500 pesos (corresponden a 7 años sin el registro efectuado) que es la tarifa máxima que cobramos en casos. El motivo es la urgencia que tienen los padres de familia por inscribir a sus hijos en los planteles educativos” aseguró Blanca Arriaga Marín, oficial mayor del registro civil.

Informó que entre semana atienden de 2 a 3 casos de registros extemporáneos en la dependencia. El 80 por ciento de los casos se concentra en menores de 4 años de edad; el resto obedece a jóvenes, adultos e incluso ancianos mayores de 70 años, que por alguna razón no consumaron su trámite.

“Los padres de familia tienen que hacerse responsables con relación a sus hijos. No es un trámite que pueden dejar a la deriva porque los niños son quienes padecen las consecuencias de su falta de actuación con relación a darles una identidad civil”, consideró.

Anunció que para el mes de noviembre está contemplada otra campaña de regularización de registros extemporáneos. Harán un trabajo de campo previo para que se pueda concentrar el mayor número de personas, pero principalmente convencerlos del beneficio que representa el hecho de que puedan registrar a sus hijos.

Finalmente dijo que acudirán a las colonias de escasos recursos, situadas rumbo a la parte poniente, tras considerar que por ignorancia o falta de información no acuden a las campañas. La intención es que se pueda superar la cantidad de ciudadanos atendidos en la jornada pasada efectuada en Mayo.



Numeraria

70 pesos por año omitido, cobran en registros extemporáneos

7 años es el tope máximo de cobro