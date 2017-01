Apartado de lugares ocasiona conflictos viales en zona centro

-Tránsito implementará operativo para retirar objetos de cajones disponibles

-Solicitarán auxilio de Oficialía Mayor para sancionar a comerciantes



Oscar De La Rosa, Zamora

El apartado de lugares en la zona centro comenzó a generar conflictos viales y vecinales, debido a que algunos comerciantes colocan botes, anuncios u otro tipo de objetos con el propósito de que ninguna persona pueda ocupar un cajón de estacionamiento para no ocasionar ningún problema en la zona urbana.

“Recibimos diferentes reportes y quejas que nos obligan a llevar a cabo la aplicación de un nuevo barrido en la zona centro y también en los alrededores. El objetivo es que hagamos conciencia entre los propietarios de los negocios para que se abstengan de cometer esos actos, pero con la diferencia de que buscaremos que ahora sí reciban una sanción”, puntualizó David Sánchez Flores, coordinador de tránsito.

Indicó que el reglamento de Tránsito no contempla ninguna sanción por ese tipo de actos; sin embargo, solicitarán el auxilio de Oficialía Mayor para que a través de las normas de comercio puedan actuar en contra de los propietarios de establecimientos que hagan esas prácticas.

“En ocasiones anteriores nos limitamos al retiro de los objetos y hacer conciencia entre la población sobre la importancia de no apartar cajones de estacionamiento. Es difícil generar conciencia, si no es con una sanción de por medio y es lo que pretendemos llevar a cabo con la dependencia encargada de regular su conducta”, dijo.

Aseguró que incluso tienen una bodega llena de materiales que nunca fueron reclamados por sus propietarios, debido a que no tienen un interés mínimo por colaborar con las disposiciones de Tránsito, pese a que en múltiples ocasiones recibieron recomendaciones por parte de los agentes que participan en distintos recorridos.

“Detectamos que reinciden en el apartado y por ello es que nos vemos en la necesidad de pasar a la fase de aplicación de multas. Esperamos que las personas no obstaculicen el derecho a usar la vía pública que finalmente no es propiedad de un particular, porque todas las personas tienen el derecho de usarla”, finalizó.



Numeraria

60 agentes de Tránsito operan de manera diaria