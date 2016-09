Anuncian Expo Artesanal Fiestas Patrias Jacona 2016

Lunes , 5 de septiembre de 2016

-Del 13 al 18 de septiembre



Elena Rojas, Jacona

El 13 al 18 de septiembre se llevará a cabo en la plaza principal de este municipio la Expo Artesanal “Fiestas Patrias Jacona 2016”, con la participación de 30 expositores de de diferentes regiones del estado, informó María Magdalena Cuevas Hernández, regidora de fomento industrial y comercio.

Habrá venta y exhibición de artesanías de diversos materiales desde textil, madera, barro, cobre; además de que habrá bisutería; además de productos gastronómicos, medicinas alternativas, productos d palma, dulces y artesanías urbanas.

“Nuestras zonas indígenas de Michoacán se verán beneficiadas, porque esta expo representará una plataforma para dar a conocer sus artesanías y sus medicinas ancestrales. Este evento vendrá a enriquecerse con las actividades cívicas- culturales propias de las fiestas patrias”, señaló.

“La finalidad de esta expo es impulsar a nuestros emprendedores para mejorar su economía, así como fomentar en la ciudadanía el orgullo de identidad, a través de la valoración de las piezas que son creadas por manos michoacanas”, expresó.

Consideró que la principal problemática que enfrentan hoy en día los artesanos michoacanos es la falta de difusión, aunado a que sus piezas no son pagadas a un precio justo.

“Pese a que son baratas las artesanías, muchas veces les regateamos y ellos por su necesidad y por su cultura malbaratan sus productos. Valdría la pena dar un realce a lo que ellos hacen, que son productos de calidad y debemos demostrarle al mundo que lo hecho en Michoacán está bien realizado”.

De igual forma participarán con módulos informativos de sus actividades y de los servicios que ofrecen, instituciones como el DIF (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia), el CEDECO (Centro de Desarrollo Comunitario), la Casa de Cultura y el SAPAJ (Sistema de Agua Potable y Alcantarilladlo de Jacona.

Indicó que el municipio lleva a cabo diversas estrategias para apoyar a los artesanos, “nosotros los convocamos a participar en diversos eventos, lamentablemente por su misma cultura se inhiben y batallamos mucho con este sector para poderlos integrar. Ellos no creen, prefieren seguir con sus comercios tradicionales. Y así con sus usos y costumbres para nosotros resulta un tanto difícil poder interactuar con ellos, pero poco a poco los hemos ido integrando”.

Señaló finalmente que aún no se tiene estimada la derrama económica, “es la primera expo que tenemos con artesanos de diversas partes de Michoacán. Esperemos que sea la primera de una cadena para que ellos se animen a salir de sus locales tradicionales; produzcan cada vez más, que confíen que puede haber alternativas de que mejoren sus ingresos”.



Numeraria

13 septiembre inauguración a las 6 pm