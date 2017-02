Anuncia Gobernador fortalecimiento de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado

· Adelanta que Michoacán requiere un órgano con plena autonomía, por lo que la Dirección se transformará en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Michoacán.



Morelia

Buscaremos mejorar las condiciones económicas para saldar el adeudo del Fondo de Pensiones del Estado a pesar de que la falta de pago no fue generado en la actual administración, aseguró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, en el marco del LXXX aniversario de la creación de la Dirección de Pensiones Civiles 1937-2017 y declaratoria del Día del Jubilado y Pensionado Estatal.



En su mensaje a pensionados y jubilados, el mandatario estatal adelantó que para fortalecer a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, enviará al Congreso local la iniciativa de ley en el que dicho órgano sea transformado en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Michoacán. “Necesitamos un órgano con plena autonomía y con plena seguridad para cuidar los recursos de los trabajadores”.



En este sentido, Silvano Aureoles dejó en claro que para su gobierno atender a los pensionados y jubilados “es un tema de justicia social”, por lo que se trabaja para garantizar y dar certeza en sus prestaciones.



Al referirse al adeudo que enfrenta el Fondo de Pensiones, el Gobernador de Michoacán, lamentó que en anteriores administraciones no se hayan depositado los recursos correspondientes. “Vamos a pagar lo que se debe”, ya que refiró es necesario que quien haya cometido la malversación de recursos responda ante las instancias judiciales correspondientes.



“Estamos haciendo todo el esfuerzo para garantizar y dar certeza a los más de 7 mil jubilados y pensionados”, reiteró.



Explicó que entre los años 2013 – 2014 no se pagaron al Fondo de Pensiones 150 millones de pesos; mientras que de enero a septiembre del año 2015 no se enviaron 350 millones de pesos, lo cual lesiona a las y los trabajadores y está prohibido por la ley; por ello, en el tiempo que lleva al frente del Gobierno del Estado ha destinado 150 millones de pesos al pago de esos pendientes y su gestión no tiene ningún adeudo en ese rubro.



En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, afirmó que la actual administración ha cumplido en tiempo y forma en el pago al Fondo de Pensiones y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya realiza las indagatorias correspondientes para dar con los responsables del recurso faltante en las arcas del Fondo de Pensiones.



“Este tema no quedará impune, por lo que pagará quien tenga que pagar”, dijo y reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para atender con puntualidad los compromisos legales establecidos en las aportaciones, así como su correcto uso, “vamos a revisar lo que sea necesario para sacar a flote el Fondo de Pensiones”.



El titular de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, Ignacio Ocampo Barrueta, reveló que el registro de pensionados y jubilados en los últimos 10 años fue atípico, pues en el 2006 era de 2 mil 284; mientras que en el 2016 se contabilizaron 6 mil 483, situación que se agrava porque la cantidad de pensionados crece mes con mes y el número de cotizantes se mantiene estable, lo que impacta en el Fondo de Pensiones.



Reconoció que la Dirección de Pensiones Civiles del Estado ya no es la institución robusta que lo fue hace 80 años, pues se ha “adelgazado y debilitado”, por ello llamó a autoridades y sociedad para generar una solución con responsabilidad y compromiso y confió en que el Gobernador Silvano Aureoles hará lo posible para resolver la problemática que enfrenta este órgano.



Tanto la representante de la Unión de Jubilados y Pensionados, Josefina Rico Pantoja, como el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado, José Ángel Garibay Mares, coincidieron que es urgente trabajar de manera unida y coordinados para contrarrestar el panorama que se enfrenta esta institución.



Asistieron a ese acto, el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Marco Antonio Flores Negrete; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez; el representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección XVIII, ante la Junta Directiva de Pensiones Civiles, Pavel Daniel Díaz Álvarez; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial e integrante de la Junta Directiva de Pensiones Civiles, Francisca Arias Gózales.



Así como el secretario general del STASPE e integrante de la Junta Directiva de Pensiones Civiles, Antonio Ferreyra Piñón; el secretario general del STASPLE e integrante de la Junta Directiva de Pensiones Civiles, Rogelio Andrade Vargas; la directora de Recursos Humanos del Gobierno del Estado y presidenta de la Junta Directiva de Pensiones Civiles, Sonia Fuerte Armenta, entre otras autoridades, jubilados y pensionados.