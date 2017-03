Antorcha campesina exige servicio de agua potable a Ayuntamiento

-Más de 200 familias afectadas por la falta del vital líquido

-No han recibido láminas ni cobijas comprometidas desde el año pasado

-También pidieron techado para escuela Wenceslao Victoria



Oscar De La Rosa, Zamora

Integrantes del movimiento Antorcha Campesina exigieron resultados para la dotación del servicio de agua potable, debido a que alrededor de 200 familias carecen del vital líquido. No cuentan con tomas domiciliarias y requieren del suministro para no residir en condiciones insalubres como ocurre actualmente.

“Lo único que solicitamos es una toma de agua potable que pueda dar el servicio a todas las personas que residen en la franja aledaña a la colonia Jacinto López. El asentamiento urbano tiene años instalado en el lugar y apelamos al sentido humano de las autoridades municipales”, puntualizó Rubén Del Río Alonso, dirigente regional del movimiento Antorcha Campesina, tras sostener una reunión con el alcalde José Carlos Lugo Godínez.

Indicó que de no poderse dar el servicio de agua potable, estarían en condiciones de aceptar la construcción de un hidrante porque las familias viven en un conflicto social, ya que ni siquiera tienen líquido para hacer su trabajo doméstico.

“No nos han entregado cobijas y láminas para familias asentadas en el lugar, pese a que fue uno de los compromisos pactados durante la parte final del año pasado. Hay personas que viven en condiciones deplorables como consecuencia de que sus hogares prácticamente los dejan a la intemperie”, denunció.

También solicitaron la construcción de un techo para la escuela Wenceslao Victoria de la comunidad de Ario de Rayón, ya que tras la construcción de las aulas quedó pendiente ese compromiso en lo que respecta a la infraestructura escolar.

“Hasta la fecha nos han auxiliado con el pago para que docentes puedan continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje en el plantel educativo; sin embargo, se requiere que los educandos tengan mayor infraestructura para que puedan recibir una educación de calidad”, dijo.

Finalmente dio a conocer que para el martes de la semana entrante sostendrán una reunión con el alcalde de Zamora para revisar cada uno de los temas que quedaron pendientes de la gestión que realizó el movimiento de Antorcha Campesina durante el año pasado.



Numeraria

200 familias se encuentran sin agua potable en la comunidad