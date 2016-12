Ante quejas por ser un servicio malo, transportistas se capacitan

-Distractores, no respetar paradas y exceso de velocidad, los puntos a mejorar

-Piden a población denunciar a operadores que no cumplan con medidas

Oscar De La Rosa, Zamora

Los transportistas apostarán a la capacitación del personal del servicio público como una manera de profesionalizar a los choferes para cambiar la imagen de la parte operativa que ofrece el sector actualmente. El objetivo es dar respuesta a los usuarios que presentan quejas con relación al trato que reciben de los trabajadores del volante y evitar cualquier malestar entre la población.

Los ejes en que buscarán instruir a los choferes es no llevar distractores como acompañantes, música a volumen excesivo y hablar por celular; serán comprometidos a respetar las paradas establecidas y a manejar a una velocidad moderada para evitar cualquier accidente en donde se vea expuesta la integridad física de usuarios y transeúntes.

“Son aspectos importantes que nos permitirán reducir la cantidad de incidentes que se presentan por mes en la totalidad de las rutas. El beneficio no es sólo para el sector de concesionarios; pensamos en las exigencias de nuestros usuarios para llevar a cabo estas labores de instrucción”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Indicó que la inversión en capacitación finalmente vale la pena y es uno de los objetivos principales a trabajar durante el año entrante. Buscarán diferentes cursos ante dependencias públicas o instructores privados con la finalidad de que el personal reúna los requisitos para poder estar al frente de una unidad de transporte.

“La capacitación tiene un costo económico para los concesionarios, pero finalmente es una inversión que vale la pena. En tiempos de crisis de recursos para nosotros, es una herramienta importante para nos acerquemos a la profesionalización y dar un servicio eficiente a nuestros usuarios”, dijo.

Dijo finalmente que también trabajarán sobre la uniformidad de cada uno de los operadores de las unidades para que la transformación en el sector sea equitativa y los miembros de las rutas trabajen en una misma directriz que permita generar resultados claros en el corto plazo.



Numeraria

400 unidades de microbuses circulan entre Zamora y Jacona

11 rutas integran la Unión de Transportistas del Valle de Zamora