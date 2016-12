Ángel Malagón busca consolidarse como portero en Monarcas Morelia

Francisco Hernández, Zamora

De visita en esta ciudad y a punto de regresar al trabajo en la pretemporada de Monarcas Morelia, Ángel Malagón Velázquez, aprovechó el poco tiempo de descanso para visitar a su familia y asistir a algunos encuentros de la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol Zamora, liga donde inició de muy pequeño y fue formativa para alcanzar a ser el arquero que actualmente es.

“Desafortunadamente no se cumplió el objetivo en Sub-20 y me tocaron unos días de descanso, aproveche para venir a la ciudad, en el primer equipo tampoco se logro la calificación, pero lo importante para el equipo es la salvación, uno como jugador siempre va a intentar todo para sea de la mejor manera”, señalo el portero zamorano.

Ángel Malagón presencio el encuentro entre la Esc. Manny García vs Valencia, “muchos recuerdos más que nada porque Valencia es del equipo del barrio, de donde yo salí, son bonitos recuerdos, ahora me ha tocado jugar en diferentes categorías, la Liga Premier es muy difícil, casi se podría comparar con Liga de Ascenso, me he enfrentado con equipos de esa liga en el Torneo de Copa, Sub 20 no es tan complicado, si aprendes mucho, pero una de las más difíciles es Premier, en todas vas aprendiendo, vas creciendo, le agradezco a la institución que me dan juego en diferentes categorías, para mantenerte en ritmo y nivel, me ha tocado enfrentar a ex compañeros o jugadores de Zamora y Jacona que son mis amigos o conocidos, dentro del campo es una rivalidad, es defender el escudo, es motivante jugar contra alguien que fue tu compañero y que en algunas ocasiones conoces desde niño, pero siempre tratando de ser profesional con tu equipo actual”.

“Me toco ver el partido de Monarcas contra Real Zamora, no se creo que les costó mucho por ser la primer temporada, siento que lo mejor del equipo es la delantera con Oscar “Pollito” Ramos y en la contención con Carlos Magaña, que es un gran jugador, en sí creo que por ser el primer torneo les costó un poco, pero tienen gran calidad para que el equipo trascendía”, añadió.

“A los niños les puedo decir que si juegan fútbol lo hagan con toda la pasión con todo el amor, trabajar al 100 %, estudiar, respetar a sus padres y entrenadores, agradezco a mi familia Malagón y Velázquez, sobre todo a la afición de Zamora por todo el apoyo que siempre me han brindado”