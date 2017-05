AND 1 derrotó a Baller´s y es de los primeros en llegar a semifinales

Guillermo Ríos, Zamora

El conjunto AND 1 de José Ascencio, Alejandro y Oscar Arroyo, Manuel Zamora, Omar y Roberto Reyes, Salvador y Cristian García, Cesar Rocha y Julio Solórzano, derrotaron a los Baller´s dirigidos por Joel García 42 a 36, en un muy buen juego de la Liga DIA de Basquetbol, dentro de los Playoffs en la etapa cuartos de final.

Encuentro que se llevó a cabo en punto de las 10 horas en las canchas de la Unidad Deportiva El Chamizal, al inicio del juego ambos equipos pusieron a sus mejores elementos para enfrentarse entre sí, pero el conjunto And 1, impuso condiciones y manejó el esférico a su antojo, equilibrando el poder con la experiencia y la juventud, ganando el primer periodo 13 puntos a 7.

Para el segundo periodo el juego fue equilibrado por los Baller´s, quienes entendieron que su mejor arma era el no fallar disparos y ganar rebotes, además sabían que no tenían que dar mucha ventaja a su rival o terminarían siendo exhibidos, el segundo cuarto terminó 16 a 19 a favor de AND 1.

Para el tercer periodo los ánimos iban en aumento, el cansancio y el agotamiento se hacían presa de los jugadores de Baller´s, quienes dejaron de ser efectivos al momento de los disparos, dejando a los AND 1 con oportunidades claras para ampliar la ventaja que desde un inicio tomaron, el score hasta el momento se mantenía 27 a 33 a favor de los And 1.

Ya para la parte complementaria del juego, el equipo capitaneado por José Ascencio solamente se encargó de no perder el ritmo y no permitir que se le escaparan los rebotes debajo de su canasta, con ello sumar los puntos necesarios para lograr el pase a la siguiente ronda en semifinales, al término del encuentro el score final fue a favor de los AND 1, 42 a 36.