Ampliarán una semana más periodo para pago de refrendo vehicular

-Mañana vencerá periodo de vigencia para hacerlo sin multas ni recargos

-A partir de la semana entrante será aplicado con 50 por ciento de descuento

-Cajas estarán abiertas hasta atender al último de los contribuyentes



Redacción, Zamora

Una semana más será ampliado el periodo de vigencia para pagar el refrendo vehicular sin multas ni recargos. Mañana vencerá ese periodo porque el viernes 5 de mayo está catalogado como día festivo en la estructura de Gobierno del Estado, por lo que fueron exhortados los contribuyentes para acudir a realizar el trámite lo antes posible.

“Recibimos ayer la notificación de la Secretaría de Finanzas y la Dirección de Ingresos sobre la disposición, derivado de 2 objetivos que están centrados en auxiliar a la economía de los propietarios de vehículos y en segunda instancia tener una mayor cantidad de recaudación para acercarnos a los objetivos planteados a inicios de año”, informó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

Comentó que a partir de la semana entrante será aplicado el 50 por ciento de descuento en multas y recargos para quienes no hicieron su pago de refrendo en el tiempo ordinario, ya que la intención es continuar con el auxilio a la economía de las personas.

“Para el mes de junio contemplamos descuentos de 40 por ciento en multas y recargos y 30 por ciento durante el mes de junio. Lo importante es que no dejen de llevar a cabo su trámite para que no tengan problemas con los elementos de Tránsito que constantemente realizan retenes como parte del control vehicular”, dijo.

Aseguró que las cajas de la dependencia estatal estarán abiertas hasta atender al último de los contribuyentes que acuda a realizar el trámite, por lo que no habrá un horario de salida establecido, ante la demanda de la población para regularizarse.

Mencionó que durante esta semana estiman hacer un promedio de mil 500 trámites por concepto de refrendo vehicular, entre las oficinas ubicadas en la plaza principal y el módulo que está ubicado en conocida plaza comercial de la calle Madero.

La aplicación de las multas y recargos será de 2 por ciento sobre el valor del vehículo que presenta el adeudo, por lo que es necesario que los propietarios de los vehículos cumplan con el trámite lo antes posible para no inflar sus cuentas.



Numeraria

3 días más fue ampliado el pago de tenencia sin multas ni recargos