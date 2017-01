Ampliarán área de toco cirugía en el hospital Regional

-Más del 80 por ciento de las mujeres zamoranas que dan a luz, lo hacen en este nosocomio



Elena Rojas, Zamora

Este año el cuerpo de gobierno del Hospital Regional pretende ampliar el área de toco cirugía para efecto de ofrecer un mejor servicio y atender a un mayor número de mujeres que dan a luz en este nosocomio, pues más del 80 por ciento de las zamoranas que dan a luz lo hacen en este nosocomio; así lo informó Víctor Manuel Fernández Anaya, director del Hospital Regional de Zamora.

Comentó que ya se están haciendo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Salud y el seguro popular, “aun desconocemos el monto total. Estamos haciendo los trámites necesarios”.

Señaló que en dicha área diariamente se atienden a un promedio de 30 mujeres quienes dan a luz por parto natural o cesáreo, la mayoría sin complicaciones, “las mujeres ya son más conscientes de implementar los cuidados durante el embarazo. Algunas sí han llegado a urgencias, pero afortunadamente contamos con ginecólogos muy capacitados que resuelven la situación de manera exitosa”.

En ese sentido dijo que anteriormente Michoacán se encontraba en el número 20 de muerte materna, “actualmente ya no estamos dentro de los primeros 20 estados con este problema. Ahora el primer lugar con este problema lo tiene el estado de México”.

El proyecto de ampliación aún está en proceso. Este beneficiará a mujeres de la región de los municipios de Zamora, Jacona, Chavinda, Santiago Tangamandapio, Ixtlán, Tangancícuaro, entre otros. Los trabajos arrancarán en cuento de la indicación la SSM.

Indicó que continuarán empeñándose en garantizar una buena atención a todos los pacientes con calidez y calidad, “de igual manera vamos a continuar gestionando para atraer más equipamiento para el nosocomio y pugnaremos por tener abastecida nuestra farmacia. No queremos que ninguna persona se vaya sin recibir su medicamento”.

Dijo que actualmente se tiene un abasto del 90 por ciento de medicamento, “nos están abasteciendo cada semana. El 10 por ciento de medicamento que se carece es para diversas enfermedades, pero siempre procuramos que ningún solicitante se vaya sin su medicamento”.

Por otra parte señaló que a la brevedad harán la inauguración oficial de los 2 quirófanos que fueron rehabilitados recientemente y que se pusieron en funcionamiento desde diciembre del año pasado.

“De ese entonces a la fecha estamos operando alrededor de 6 personas en promedio diariamente, desde apendicetomías, vesículas, así como pacientes de traumatología, sobre y todo personas heridas por proyectil de arma de fuego. Lo que no podemos resolver aquí lo mandamos a un tercer nivel, al hospital Miguel Silva de Morelia para que nos resuelvan la situación”, indicó.

Puntualizó que aún no hay una fecha concreta para la inauguración oficial, pues sólo esperan la indicación del gobernador Silvano Aureoles Conejo y de la Secretaría de Salud, Silvia Hernández Capi, quienes se comprometieron a encabezar el acto inaugural, “ya estamos pintando la fachada del nosocomio para dignificar su imagen”, concluyó.



Numeraria

60 camas tiene el Hospital: medicina interna, traumatología y ginecología.