Ampliarán aplicación del alcoholímetro durante periodo vacacional decembrino

-Medida será realizada durante más días de la semana para evitar accidentes

-Operativos recientes arrojan hasta 240 sanciones mensuales por conducir en estado etílico

-Participarán 50 agentes de Tránsito en las actividades preventivas

Oscar De La Rosa, Zamora

Será ampliada la aplicación del alcoholímetro durante el periodo vacacional decembrino; la medida será realizada durante días hábiles y no únicamente los fines de semana, derivado de la programación de eventos sociales frecuentes para llevar a cabo las festividades navideñas, en donde las personas acostumbran a consumir alcohol.

El objetivo de las acciones es evitar accidentes como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que generalmente los incidentes se presentan como consecuencia de que los conductores manejan en estado imprudente, sin importar el riesgo que representa hacer la acción en estado etílico.

“Los 50 elementos de Tránsito participarán en estas acciones porque vamos a tener mayor presencia en la zona urbana, debido a que existe una tendencia a la alza en lo que respecta a incidentes viales como consecuencia del estado de ebriedad de los conductores”, puntualizó David Sánchez Flores, coordinador de la dependencia municipal.

Aseguró que los operativos recientes han arrojado una aplicación de 60 multas durante los viernes y sábado que son los días de su aplicación. No hay un grupo de la población que sea el más sancionado por los elementos de Tránsito, ya que las infracciones han sido aplicadas, tanto adultos como a jóvenes que conducen bajo los efectos del alcohol.

En los retenes, un médico certificado es el responsable de aplicar la prueba de alcoholemia a los conductores de las unidades; también participan elementos de la Contraloría Municipal con el propósito de garantizar que los derechos humanos y garantías de los conductores sean respetados por los agentes de Tránsito, reveló.

Informó que de acuerdo al reglamento de Tránsito, las sanciones son aplicadas a quienes presentan desde 0.20 grados de alcohol sobre un litro expirado. Quienes presentan de 0.50 grados, hacia arriba, no tienen la posibilidad de llevarse su unidad, aun cuando vaya un acompañante conductor; va a parar directamente al corralón.

“Es difícil precisar a cuántas bebidas alcohólicas equivale la aplicación de una sanción porque depende de factores biológicos como el metabolismo de las personas para digerir el alcohol y hasta cuánto tiempo llevan de haber ingerido el producto. Lo recomendable es que no sean más de 2 cervezas para evitar alguna sanción”, explicó.

Finalmente dijo que no existe un interés económico de la dependencia municipal en las acciones más que proteger la integridad física de las personas durante el periodo decembrino, porque uno de los objetivos de los operativos es que exista saldo blanco hasta el final de las vacaciones.

Numeraria

-50 elementos de Tránsito participarán en aplicación de alcoholímetro

-0.20 grados sobre un litro de alcohol expirado es motivo de una infracción