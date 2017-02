Alza en precios de mariscos a partir de semana entrante

-Estiman será del 20 por ciento, demanda y escasez del producto causas principales

-Prevén repunte de 30 por ciento en ventas

-Locatarios piden facilidades para acceso a financiamientos para recapitalizar negocios

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 20 por ciento aumentará el precio de mariscos a partir de la semana entrante. La demanda y escasez del producto son las causas principales en el aumento de los precios y no una decisión que se quede al capricho u opinión personal por parte de los comerciantes dedicados a la venta de esos productos.

El kilo de camarón alcanzará los 200 pesos en promedio con el incremento en el precio pronosticado para el próximo 1 de marzo (miércoles de ceniza), mientras que el bagre está contemplado que llegue a los 90 pesos, como parte de los ajustes principales en el sector que se encuentra en un periodo de crisis económica.

Los locatarios esperan un repunte de 30 por ciento en las ventas, pese a los incrementos que se registrarán en el precio de los productos. Los ingresos son mínimos para que puedan mantener la base de vacantes en los comercios que se han visto afectados principalmente por la escasez de productos de agua dulce.

“Nos encontramos en una situación complicada y requerimos de facilidades para acceder a financiamientos que nos permitan recapitalizar los negocios. Hay un promedio de 1 a 2 empleados únicamente por local y son miembros de nuestras familias; no tenemos los recursos suficientes para contratar más trabajadores en la actualidad para operar nuestros establecimientos”, puntualizó Uriel Bucio Vázquez, secretario de la unión de locatarios de pescados y mariscos.

Indicó que el periodo de alza en las ventas durará hasta el mes de abril, ya que las familias acostumbran a no comer carne roja durante el periodo de cuaresma, al menos los que profesan la religión católica; sin embargo consideró que las expectativas no son altas como en años pasados en lo que respecta a ingresos.

“La actividad en nuestros negocios viene a menos por los factores mencionados anteriormente y en algunos casos estamos con la idea de cerrar y terminar con más de 20 años de servicio porque cada vez es más difícil conseguir el producto”, subrayó.

Mencionó finalmente que los locatarios también están en disposición de atender a las recomendaciones sanitarias para que el producto que se expenda en los negocios sea de calidad, pero principalmente se encuentre libre de cualquier foco de contaminación que perjudique la salud de los consumidores.

Numeraria

-180 pesos cuesta actualmente el kilo de camarón

-80 pesos cuesta el kilo de carpa