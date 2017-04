Alistan envío de grupo de abogados rumbo a Estados Unidos para atender a migrantes

-Ofrecerán asesoría gratuita para protegerse de deportaciones

-También los auxiliarán para que defiendan sus derechos laborales

-No podemos abandonar a una base productiva importante en crisis: Marcos Arizaga

Oscar De La Rosa, Zamora

Alistan el envío de un grupo de abogados Zamora rumbo a los Estados Unidos para ofrecer atención a migrantes de la localidad. Ofrecerán asesoría gratuita para protegerse de la oleada de deportaciones efectuadas en el vecino país del norte, con el propósito de que sean respetadas sus garantías individuales, principalmente quienes tienen familia.

“Quienes más sufren son aquellos que por alguna razón tienen más de 15 o 20 años en Estados Unidos y no cuentan con algún trámite de regularización, pese a tener a su esposa e hijos que nacieron en ese país. Es lastimoso que no se respeten sus derechos y que se genere una disfunción familiar”, puntualizó Marcos Antonio Arizaga Sánchez, regidor de atención al migrante.

Comentó que los abogados zamoranos también los auxiliarán para que defiendan sus derechos laborales, ya que hay quienes son tratados de manera injusta por la parte patronal al ser expuestos a jornadas extenuantes sin recibir las prestaciones respectivas.

“A través de los programas que implementamos sobre empleo procuramos que las personas que fueron contratadas se mantengan en condiciones económicas óptimas y que además sus derechos garanticen el hecho de que tengan una calidad de vida”, dijo.

Aseguró que los abogados partirán rumbo a Estados Unidos cuando pase el periodo vacacional de Semana Santa. Los gastos serán cubiertos por los profesionales, pero también recibirán el auxilio de la Comisión Estatal de Migrantes.

“No podemos abandonar a una base productiva importante en un periodo de crisis. Los paisanos requieren en este momento de toda la ayuda posible y estamos en condiciones de ofrecerla”, concluyó.

Numeraria

-5 abogados zamoranos irán rumbo a Estados Unidos