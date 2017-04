Alertan sobre empresas que engañan en ofertas de trabajo

-El gancho es ofrecer sueldos atractivos y corta jornada

Oscar De La Rosa, Zamora

Fue solicitado a buscadores de empleo que estén alerta para evitar ser objeto de empresas fraudulentas. El motivo es que se comenzó a detectar organizaciones que ofrecen vacantes con sueldos atractivos en corto tiempo de labores, lo cual es un gancho para las personas que terminan por aceptar las vacantes.

“Las empresas se aprovechan de la necesidad que tienen las personas para obtener una vacante y con las ventajas laborales es que logran atraparlos para que puedan satisfacer sus necesidades aun cuando las condiciones laborales sean distintas a lo que inicialmente se ofreció”, puntualizó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Indicó que la mayoría de las empresas que ofrecen ese tipo de actividades están dedicadas a la venta de productos, cuya actividad requiere que las personas pongan una parte importante de su tiempo para cumplir las expectativas e incluso les solicitan dinero en algunos casos para pagar su primer kit.

“El riesgo es que las personas quedan expuestas a padecer una explotación laboral, pero también a trabajar en condiciones que no son dignas a cambio de cualquier sueldo o en su defecto que por arte de magia desaparezcan de los domicilios que ocupan sin que se haya cubierto la nómina de los trabajadores”, subrayó.

Comentó que de enero a la fecha han atendido 15 casos de ese tipo en los que se ha procedido a dar con el paradero de las empresas; sin embargo, al llegar al domicilio para hacer las labores de resolución, se topan con que la organización ya no labora.

“Allí los trabajadores quedan expuestos a su suerte, porque no hay nadie a quien reclamar por los abusos cometidos en contra de su persona. Lo que se puede hacer es una vigilancia constante para que en el momento en que los buscadores de empleo los identifiquen, hagan la denuncia respectiva”, explicó.

Recomendó finalmente que por ello es importante analizar bien cada uno de los anuncios expuestos donde se ofrecen ese tipo de oportunidades laborales, pero además es necesario que puedan observar bien las condiciones salariales que son ofrecidas antes de firmar el contrato de trabajo.

