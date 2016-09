Alertan en Valencia por incremento de población de mosquito de dengue

Lunes , 19 de septiembre de 2016

-Autoridades se movilizan para evitar un brote masivo de casos positivos

-La Pradera, La Libertad y Hacienda del Valle también son catalogadas como focos rojos

-Huevecillos de hembras pueden sobrevivir hasta 1 año en recipientes de plástico



Oscar De La Rosa, Zamora

La colonia Valencia fue declarada como zona de alerta por el incremento de la población del mosquito de dengue, en base a los resultados arrojados por las ovitrampas colocadas por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 2. Las autoridades de salud y municipales se movilizaron para evitar un brote masivo de personas infectadas por el mosquito transmisor.

Una de las acciones inmediatas aplicadas en la colonia Valencia fue la fumigación durante 3 días seguidos. Las visitas incluso fueron hechas en cada domicilio para generar conciencia entre los habitantes de lo importante que es su colaboración para erradicar el insecto que transmite dengue.

“Acudimos a hacer un trabajo de campo para ver diferentes estrategias que nos permitan minimizar la población del mosquito. El último recurso es la fumigación, por lo que se vuelve necesario que los vecinos participen con la limpieza de sus patios, frentes de sus casas y lotes baldíos existentes entre la urbanización”, puntualizó Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud.

Comentó que además de Valencia existen focos rojos en La Pradera, La Libertad, Hacienda del Valle y Progreso. Harán acciones similares para que pueda disminuir el mosquito, donde esperan que los colonos también participen para cumplir con el objetivo de erradicar la población de insectos.

Aseguró que los riesgos aumentan si la población no participa con cada una de las medidas de seguridad planteadas para evitar que se genere el mosquito; consisten en evitar dejar recipientes de plástico en los que se pueda estancar el agua que es propicia para que se desarrollen las larvas.

“Los huevecillos depositados por las hembras pueden sobrevivir hasta un año, si las personas no hacen la limpieza adecuada de los recipientes de plástico. Por ello es importante que ese tipo de materiales sean aseados de manera constante para evitar ese tipo de afectaciones”, explicó.

Finalmente dijo que si una parte de la población no participa en las actividades, es complicado que se pueda cumplir con las metas para erradicar el mosquito transmisor, por lo que insistió en que la totalidad de los vecinos debe colaborar con cada una de las medidas de prevención.



Numeraria

4 focos rojos de mosquito de dengue hay en el municipio