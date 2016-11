Alertan a agricultores sobre falsos certificadores de inocuidad

-Deben ser empresas validadas por SAGARPA

-Es parte de la transformación agrícola en un proceso socialmente responsable

-Ya no permitirán el uso de agroquímicos de manera desmedida

Oscar De La Rosa, Zamora

Los agricultores fueron alertados sobre la certificación de prácticas agrícolas de inocuidad, debido a que hay empresas que ofrecen el servicio pero no están validadas o reconocidas por la SAGARPA. Corren el riesgo de tener problemas en el momento de la exportación de sus productos rumbo a los Estados Unidos, con las nuevas políticas que pretenden ser implementadas para el año entrante.

“Es importante que verifiquen el listado de empresas que están certificadas por la dependencia federal para evitar que tengan complicaciones en dicho proceso. No cualquiera puede desempeñar ese tipo de trabajos y por consecuencia se exige un alto grado de seriedad y responsabilidad en la realización de ese tipo de trabajos a quienes ofrecen ese servicio”, puntualizó Ramón Segura Maldonado, director de desarrollo rural.

Comentó que la certificación de empresas formalmente establecidas tiene un costo para el sector agrícola justificado en un proceso de auditorías que va desde la indumentaria que utilizan los agricultores y jornaleros hasta cada uno de los pasos efectuados durante el proceso de producción.

“Así se puede avanzar rumbo a la formación de empresas o producciones agrícolas socialmente responsables que es parte de las demandas de un mercado globalizado. La producción está en una etapa de transición rumbo a una mejora sustancial para mantenernos como punta de lanza en producción en esta región”, dijo.

Aseguró que en los nuevos controles de calidad incluso se restringe el uso de determinados agroquímicos que pueden afectar la pureza y sanidad del producto por ser dañinos para quienes los trabaja y para aquellos que lo consumen porque puede tener efectos residuales que pueden lesionar seriamente el estado físico de los ciudadanos.

“El aval de empresas certificadas permitirá incluso proteger a quienes trabajan como jornaleros porque a mayores medidas de inocuidad, también será respaldada su salud, ya que no tendrán problemas con el contacto con agroquímicos que a la larga puedan generar problemas cancerígenos”, explicó.

Finalizó al decir que los costos de la certificación varían, ya que se tasa con base en la cantidad de hectáreas agrícolas que pretende ingresar el productor agrícola al proceso; sin embargo, consideró que es una inversión efectiva para garantizar el éxito en el proceso de exportación.



Numeraria

8 de cada 10 productores exporta rumbo a los Estados Unidos