Alcanzará Michoacán la paz duradera y la estabilidad: Silvano Aureoles

Sábado , 27 de agosto de 2016

· El Gobernador asiste a la Ceremonia de Destrucción de Armas 2016.



· Habrá cero tolerancia para quienes buscan empañar y denostar a las instituciones armadas y civiles, refrenda.



Morelia

Habrá cero tolerancia para quienes se dedican a delinquir, haciendo daño a nuestra sociedad y que viven de ello, lastimando a su comunidad y a su propia gente, aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo en el marco de la Ceremonia de Destrucción de Armas 2016.



En las instalaciones de la 21 Zona Militar, el mandatario estatal dejó en claro que los actos delincuenciales se deben tratar como tales sin importar quiénes los cometan, por lo que a quienes descalifican a las instituciones del Estado que velan por la seguridad de los ciudadanos, los conminó a cambiar su actitud pasiva y contemplativa para así aportar y construir un camino a favor de Michoacán.



Al dirigir un mensaje, el Gobernador de Michoacán destacó que la destrucción de armas es una muestra del compromiso de las instituciones de seguridad tanto federales como estatales para seguir haciéndole frente a las actividades de delincuencia en la entidad.



“Hay quienes se empeñan permanentemente en descalificar las acciones de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública; es muy fácil criticar y descalificar, cuestionar cuando solamente se asume una actitud pasiva y contemplativa, y más aún cuando han proliferado organizaciones, sobre todo, con tinte de supuesta defensa de los derechos humanos que sólo se dedican a descalificar la tarea de las Fuerzas Armadas y de nuestras instituciones de seguridad pública”, refirió Aureoles Conejo en las instalaciones de la 21 Zona Militar.



Expuso que este tipo de acción es un paso importante para impulsar la seguridad ciudadana y seguir construyendo una convivencia social pacífica y armónica.



Las 2 mil 677 armas de fuego que se destruirán, explicó, simbolizan el cese de instrumentos de muerte en manos de inmorales y la construcción de un entorno apropiado para el desarrollo social y económico de las presentes y futuras generaciones.



“En el Gobierno del Estado estamos convencidos de que necesitamos construir un futuro diferente para todas y para todos. El camino de la violencia y de la zozobra, del miedo y del terror solo genera inquietud e incertidumbre y no nos ayuda a construir la sociedad que queremos y que deseamos y merecemos: una sociedad en paz, en armonía, con tranquilidad, construyendo mejores condiciones de bienestar”.



En este sentido, refirió que brindar la seguridad a las y los ciudadanos es una tarea de todos los sectores de la sociedad y no sólo de los cuerpos de seguridad o de las instituciones de procuración de justicia.



Por lo anterior, reconoció el trabajo realizado por el Ejército Mexicano, pues manifestó que ha sido garante de la estabilidad y la paz del estado, trabajo en el que también han participado instituciones de seguridad, como la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, entre otras.



Asimismo, aseguró que el Gobierno del Estado seguirá trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para hacer frente a la inseguridad. “No vamos a dar ni un paso atrás en esta determinación de garantizar la paz y la seguridad de Michoacán”.



Por su parte, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor y mando especial para la seguridad de Michoacán, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, reconoció la coordinación y los altos niveles de entendimiento alcanzados por las autoridades federal, estatal y municipales en materia de seguridad desde que Silvano Aureoles asumió la titularidad del Gobierno del Estado.



Manifestó que la destrucción de armamento refleja la suma de voluntades de los tres órdenes de Gobierno para reducir la posesión, la aportación y el uso de armas por parte de ciudadanos no autorizados para ello.



Precisó que esta acción tiene su fundamento legal en el Artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que estipula que las armas decomisadas que no acrediten su posesión por mandato judicial serán destruidas, por lo que se suma a los esfuerzos que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional para contribuir al logro de la meta nacional “Un México en Paz”.



Es importante destacar que de las 2 mil 677 armas de fuego destruidas, mil 453 son armas largas como escopetas, AR-15 y rifles de distintos calibres y mil 224 armas cortas como subametralladoras, pistolas y revólveres.



Para llevar a cabo la destrucción del armamento se utilizan diferentes métodos contemplados en las directivas emitidas por la Sedena: incineración de las partes de madera o plásticas; fundición de metal y corte con disco de los metales.



De igual manera, los materiales resultantes de las armas se recolectan para realizar diversos objetos como obras artísticas, monumentos, entre otros.



También encabezaron esta ceremonia el comandante de la 21 Zona Militar, general José Francisco Morales Cázares; el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro; el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante; la delegada en Michoacán de la Procuraduría General de la República, Bertha Paredes Garduño; el comandante de la 43 Zona Militar, Cruz Isaac Muñoz Navarro; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, Marco Antonio Flores Negrete; la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo; el inspector general de la Policía Federal en Michoacán, José Martínez Díaz; el diputado representante de la Mesa Directiva del Congreso local, Wilfrido Lázaro Medina; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado; alumnos de la Secundaria Federal No.5, del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás; además de integrantes del Pentatlón Deportivo Militarizado, entre otros funcionarios estatales y municipales.