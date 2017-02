Alcaldes panistas analizan acomodo masivo de migrantes ante probables deportaciones

-La intención es que puedan reinsertarse entre la sociedad

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Los alcaldes panistas del Estado iniciaron un proceso de análisis para llevar a cabo un acomodo masivo de migrantes ante una probable deportación de grandes cantidades de michoacanos que laboran en los Estados Unidos, derivado de las acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump.

La intención es que los paisanos puedan reinsertarse entre la sociedad y que no queden fuera de la actividad laboral, ya que es un riesgo para que aumenten los índices delictivos en la Entidad que cuenta con diferentes opciones para ofrecer una oportunidad de desarrollo a los migrantes de la región.

“Además de buscar que los migrantes se queden sin oportunidades de emplearse en trabajos dignos, pretendemos que las familias de ellos no se queden desprotegidas por la falta de ingresos. Es importante que aprovechemos el potencial y la experiencia de nuestros paisanos para fortalecer los procesos productivos en las empresas”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal, en su papel como coordinador de los alcaldes del PAN en la Entidad.

Indicó que incluso buscarán que los migrantes puedan acomodarse en actividades enfocadas al desarrollo agrícola del municipio y la región que tiene ese tipo de producción como una de las principales fuentes de ingresos para fortalecer la economía de la región.

“Como munícipes haremos lo que esté a nuestro alcance para generar los espacios necesarios para que nadie se quede sin acomodarse en algún puesto de trabajo; sin embargo, también es necesario que lo ofrecido sea atractivo y garantice condiciones dignas a los migrantes para que hagan su trabajo”, dijo.

Mencionó que se ha puesto de acuerdo con empresarios del municipio para que Tangancícuaro se convierta en un refugio importante ante esas circunstancias, debido a que la intención es garantizar oportunidades reales para los migrantes.

Agregó que gracias al esfuerzo realizado por diferentes empresarios, el municipio se ha convertido en una localidad próspera y generadora de oportunidades para diferentes personas, principalmente para los habitantes de la región.

