ALCALDE RUBÉN CABRERA INSISTE EN LAS GESTIONES PARA CLÍNICA MIXTA DEL IMSS EN JACONA

Jacona

Comprometido con brindar mejores servicios de salud a los jaconenses, el alcalde Rubén Cabrera Ramírez insiste en las gestiones ante el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, Román Acosta Rosales, para hacer realidad la construcción de una clínica mixta del IMSS en el municipio, a través de la cual se pueda brindar atención tanto a derechohabientes como a ciudadanos que carezcan de este apoyo.

Lo anterior en el marco de la visita realizada por el delegado en mención a la Unidad Médica Familiar (UMF 21) del IMSS en Jacona, donde el personal de la institución recibió la capacitación denominada SER IMSS, de buenas es mejor, a través de la cual se busca brindar una mejor atención a los usuarios de los servicios de salud para que tengan una experiencia positiva al recibir consulta o cualquier trámite médico.

“Sabemos que el IMSS es una institución muy noble que atiende amillones de personas a lo largo del país, y aquí en Jacona tenemos una excelente experiencia con la UMF 21, por lo que aprovechando la presencia de nuestro delegado Román Acosta, queremos recordarle la necesidad de una clínica más amplia y mixta, para que pueda brindar servicios de salud no sólo a los derechohabientes, sino también aquellos que no gozan de seguridad social”, expresó el edil jaconense.

Recordó que esta necesidad no es sólo para Jacona, sino también para los vecinos de comunidades ubicadas en Santiago Tangamandapio y Tangancícuaro, cuyos habitantes tienen que atravesar el municipio para poder recibir la atención médica y esto implica gasto en traslados, así como mayor uso de su tiempo.

“A nombre de todos los jaconenses que son atendidos por el IMSS, tengo que agradecer la excelente labor que realizan día con día pues contribuyen a salvar muchas vidas y lo mejor es que se capacitan para continuar demostrando su compromiso con la sociedad, es por eso que seguiremos gestionando para lograr esta clínica mixta, de modo que los que menos tienen puedan disfrutar una vida de calidad”, enfatizó Cabrera Ramírez.

Durante su intervención, el Delegado del IMSS en Michoacán, refrendó su compromiso con el municipio y expresó que en cuanto se consiga un terreno en donación para la institución, se procederá con los trámites correspondientes para echar a andar dicha obra.

Expresó que por lo pronto, ya están por lograr una bolsa con la cual se solventará el gasto necesario para tener médicos suplentes en toda la zona, y así poder brindar atención más oportuna a los usuarios.

En este sentido, invitó al personal del IMSS, la necesidad de atender bien a la ciudadanía, porque acuden a la clínica con algún padecimiento y es importante que los cerca de 500 mil trabajadores de la institución en todo el país, ejerzan su profesión con un sentido humanista y mucha pasión, de modo que la gente quede satisfecha con el esfuerzo que a diario se realiza por salvar miles de vidas no sólo en Michoacán, sino en todo México.