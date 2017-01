Alcalde no quitará dedo de renglón para mantener gestión de recursos

-Aseguró que será importante para cumplir con necesidades de habitantes

-Quieren hacer obras de impacto y aplicar recursos de manera eficiente

-Donde hay resultados, no hay protestas: Arturo Hernández

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

El alcalde no quitará el dedo del renglón para mantener la gestión de recursos como una herramienta importante para cumplir con las necesidades de los habitantes de la localidad. El objetivo es que se puedan multiplicar los recursos municipales como sucedió durante el primer año de actividades en el municipio, en el que inyectaron recursos por el orden de los 58 millones de pesos en obra pública.

“La diferencia es que buscaremos hacer obras de impacto para aplicar los recursos de manera eficiente. Vamos a hacer un análisis para determinar cuáles son los trabajos más apremiantes que son necesarios para la población de esta localidad”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal.

Comentó que buscarán un consenso con los ciudadanos para determinar qué tipo de obras son las que se requieren actualmente para potenciar el desarrollo del municipio, ante tiempos que se desprenden de una crisis económica generada en la totalidad del país por el alza del combustible y productos de la canasta básica.

“Hay inconformidad de la población; sin embargo es un periodo para proponer y que se genere una confianza, lejos de una confusión e incertidumbre sobre el proceder de sus representantes de gobierno. Quienes estamos al servicio de la población estamos en condiciones de garantizar resultados”, subrayó el alcalde.

Consideró que donde hay resultados, no hay protestas, por lo que será parte de los ejes rectores del Ayuntamiento durante lo que resta de la actual administración municipal. El objetivo es generar resultados a partir de la creatividad que imprimirá cada unos de los elementos del actual gobierno.

Agregó que dos objetivos importantes en los primeros meses del año serán la apertura del centro de manejo de residuos sólidos y la construcción de la carretera de Gómez Farías rumbo a San Antonio, cuyos trabajos están en proceso de iniciar.

Numeraria

-90 mdp para obra pública lograron obtener en gestiones el año pasado