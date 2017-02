Alcalde de Zamora usó a regidores para evitar hablar sobre la falta de atención ciudadana

–Ediles del PRI y del PRD hicieron mayoría y coartaron la libertad de expresión del regidor Marcos Arizaga

–Pidió abrir programas sociales, de créditos y obras a toda la población, no solo a sectores del PRI



Oscar De La Rosa, Zamora

La mayoría de los regidores del PRI, sumada a ellos Iris Macías Mireles del PRD, así como el alcalde José Carlos Lugo Godínez y el síndico Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, impidieron la participación del edil Marcos Antonio Arizaga Sánchez, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), en el marco de la sesión ordinaria de Cabildo, donde pretendía exponer sus quejas al presidente municipal sobre la falta de atención que tienen los zamoranos con relación a sus peticiones.

Los únicos que respaldaron la libertad de expresión del regidor Marcos Arizaga, fueron Teresa Mora Covarrubias del Partido del Trabajo (PT), Jesús Rivera y Patricia Hernández del PAN, así como Salvador Escoto del PRI, tras considerar que el regidor tenía derecho a voz durante la sesión del Ayuntamiento.

“La palabra de los ciudadanos fue totalmente coartada por mayoría de votos. Quienes votaron en contra de mi participación consideraron que no había prioridades en mis planteamientos. Cuestiono: ¿qué más prioridad hay que cumplir, que atender a los zamoranos? Finalmente no se dio la atención debida”, puntualizó el regidor Marcos Antonio Arizaga, tras ser abordado al término de la sesión de Cabildo.

Aseguró que era el único planteamiento que presentaría al alcalde José Carlos Lugo Godínez, basado en el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal, que obliga al presidente municipal a dar informes de las actividades realizadas por el Ayuntamiento.

“Los cuestionamientos también son en el sentido de por qué el alcalde autoriza obras que no están en su capacidad, por qué no ha hecho ha tomado decisiones en las direcciones donde hay omisiones, que explique a los ciudadanos la falta de resultados en esos rubros”, enfatizó el regidor.

Subrayó que buscará un amparo contra el reglamento de sesiones del Ayuntamiento para que no se encuentre limitada la participación de un regidor durante el desarrollo de las juntas de Cabildo, ya que finalmente son los intereses que convienen a los ciudadanos los que se exponen, no únicamente aquellos que interesan a un grupo de funcionarios públicos.

En la sesión de Cabildo, también hizo el planteamiento para que los programas respaldados por los miembros del Ayuntamiento no se utilicen con fines políticos o para beneficiar a un sector en específico, que tenga empatía con el partido del que emana el presidente municipal, por lo que las acciones deben diversificarse rumbo a otros sectores.

Lo anterior se desprendió de la aprobación de un programa para el ofrecimiento de créditos para inyectar recursos en el sector de comercio para recapitalización, equipamiento y otras cuestiones que tienen que ver con la operatividad de los negocios.

“No es el mismo trato que se le da a gente de su partido, por parte de la Dirección de Atención y Organización Ciudadana, que a la que viene de otros puntos y que nada tiene que ver con su institución política”, indicó.

“Es necesario que lo sepan los ciudadanos y por ello es que lo planteamos en el Ayuntamiento. Ya no tenemos tiempo para mejorar este barco; o mejoramos y trabajamos durante este año y medio que resta o nos conduciremos a la decadencia y denigración de esta administración pública”, concluyó.

Numeraria

-9 miembros del Ayuntamiento no dejaron participar a regidor Arizaga

-4 concejales estuvieron a favor de su participación