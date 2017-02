Alcalde de Zamora no cumple con expectativas ciudadanas

-Denuncian regidores del PT Y PAN, compromisos se quedaron en el discurso

-Regidora Teresa Mora lo acusa de falta de tacto para tratar a los ciudadanos

-Exigen una administración de puertas abiertas



Oscar De La Rosa, Zamora

Los regidores de oposición Teresa Mora del PT, Jesús Rivera y Patricia Hernández del PAN coincidieron en que el alcalde, José Carlos Lugo Godínez, no ha cumplido con las expectativas de la población al no generar resultados que mejoren las condiciones de los zamoranos, con base en los compromisos que él estableció al inicio de la actual administración municipal.

“El ciudadano presidente se ha ganado a pulso la solicitud de licencia que le exigió el regidor Marcos Antonio Arizaga, en la pasada sesión de Cabildo. Le ha faltado mucho tacto, diplomacia y saber tratar a las personas. Hasta cierto punto se le subió el cargo como alcalde; no somos sus empleados, sino trabajadores de la población”, puntualizó Teresa Mora Covarrubias, regidora de la fracción del PT.

Aseguró que más del 50 por ciento de los habitantes que llegan con ella para solicitar una gestión ante el alcalde se van con las manos vacías porque no reciben una respuesta certera del presidente municipal, en relación a sus peticiones o la necesidad de una audiencia; terminan por desanimarse.

“Incluso han tardado en atender a mis solicitudes un promedio de 15 días y eso si no se cancela. De allí tengo que esperar otro promedio similar para que se dé una resolución con respecto a las peticiones, ya que algunas llevan un proceso respectivo. En ocasiones se quedan con la promesa incluso de que recibirán una llamada para ser atendidos y nunca se completa ese proceso”, subrayó la regidora.

“Desde que el presidente puso sus guardaespaldas en el acceso a su oficina, es prácticamente imposible hablar con el. Anteriormente era más factible entablar un diálogo con el alcalde para atender a diferentes solicitudes ciudadanas; si eso pasa con un regidor, qué no pasará con un ciudadano”, mencionó.

La regidora Patricia Hernández consideró que es necesario establecer una mesa de trabajo con los ciudadanos para responder a sus expectativas, porque de esa manera pueden atender lo que realmente requieren para mejorar su calidad de vida, traducido en diferentes líneas de acción como obras de infraestructura.

Por su parte el regidor, Jesús Rivera Segura, consideró que el saldo hacia los ciudadanos es deudor actualmente por parte del Ayuntamiento, por los nulos resultados, por lo que se vuelve necesario tener una administración municipal de puertas abiertas.

Finalmente, Teresa Mora Covarrubias dijo que ante la falta de apertura del presidente municipal, opta por buscar otras opciones para fortalecer diferentes proyectos u obras que requieren como es el ejemplo de la pavimentación de calles o mejoramiento de servicios públicos.

“El presidente municipal tiene que acompañar a los ciudadanos de la periferia de la ciudad para que haga una verdadera evaluación de lo que necesita el municipio y que no solo se auxilie a colonias por ser de reciente creación u otros intereses particulares”, finalizó.



Numeraria

1 años y 5 meses lleva el presidente municipal a la cabeza de la administración municipal