Alcalde de Jacona no está solo, tendrá apoyo completo del PAN

-Puntualizó Arturo Hernández en relación a posible juicio político a Rubén Cabrera

-Pide a diputado Daniel Moncada que replantee su propuesta, antes de actuar sin razón

-Asegura que van a buscar fortalecer a municipios con más gestiones

Oscar De La Rosa, Zamora

“El alcalde de Jacona, Rubén Cabrera, no está sólo. Tendrá el apoyo completo del Partido Acción Nacional (PAN) para hacer frente al juicio político promovido por el diputado Daniel Moncada de Movimiento Ciudadano (MC) ante el Congreso del Estado. Durante mucho tiempo el presidente municipal fue abandonado por los miembros de ese partido y fue así que a través del partido blanquiazul decidimos incluirlo en nuestro proyecto de cambio en Michoacán”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, edil de Tangancícuaro.

Comentó que a partir de la afiliación de Rubén Cabrera al PAN hará un respaldo importante a su gestión, pero además recibirá la asesoría necesaria para que trabaje en la mejora de los habitantes de Jacona, no solo por obedecer a un proyecto integral en lo que refiere a la zona metropolitana.

Una muestra de voluntad para el municipio de Jacona fueron los 50 millones de pesos que obtuvo recientemente el Ayuntamiento gracias a una gestión realizada por el diputado federal panista Marko Cortés, quien también ha sido el canal para hacer llegar recursos a Tangancícuaro.

“El legislador está con la disposición de auxiliar a su población y también a más municipios de diferentes partidos políticos. Aquí no hay ninguna distinción, se trata de trabajar en un proyecto conjunto en el que se pueda cambiar el rostro de la Entidad a través de diferentes obras de infraestructura urbana”, mencionó.

Exhortó al diputado Daniel Moncada para que replantee su propuesta de juicio político antes de actuar sin una razón justificada, pero si en su defecto va a proceder con la iniciativa, le pidió que lo haga ante las instancias respectivas, sin alterar el orden social que prevalece en el municipio de Jacona.

“Me sorprende que trate de darle la espalda a quien fue alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, cuando precisamente por esa y otras victorias en diferentes municipios por parte de MC, Moncada obtuvo su designación como diputado plurinominal”, subrayó.

Concluyó que como coordinador de alcaldes del PAN en el Estado, está abierto a que cualquier otro presidente municipal se sume al proyecto para cambiar el rostro de Michoacán, por lo que abrió la posibilidad de más afiliaciones al partido.

Numeraria

-1 alcalde de la región se sumó a proyecto del PAN