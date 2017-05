Alcalde de Jacona gestiona recursos para la cristalización de un CREE

-Por lo pronto ya hay etiquetados en finanzas 4 mdp para un tanque de hidromasaje

-110 mil pesos dona el ayuntamiento de Jacona y familia Cabrera Arias al CRI



Elena Rojas, Zamora

“El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Promotón de Zamora no alcanza a satisfacer todas las necesidades que tenemos en la región. Además la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) ubicada en Jacona también ya es insuficiente, por lo que ya estamos gestionando recursos para poder cristalizar un centro de rehabilitación y educación especial (CREE) en Jacona”, señaló Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal.

Agregó que por lo pronto ya está etiquetado un recurso en Finanzas del estado por el orden de 4 millones de pesos para un tanque de hidromasaje que estará en el CREE de Jacona, mismo que se construirá a un lado del DIF municipal, para lo cual se habilitará un espacio en seguridad pública. Este centro trabajará de forma coordinada y hermanada para fortalecerse y complementarse con el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Promotón de Zamora, subrayó el edil.

Dijo, “todos estamos expuestos a padecer alguna discapacidad, por tanto tenemos que sumar esfuerzos. Los funcionarios públicos y empresarios debemos sensibilizarnos a esta causa”.

Recordó que en el municipio cuentan con una unidad móvil con una capacidad para 15 personas con alguna discapacidad para trasladarlas al CRI de Zamora para que reciban una rehabilitación integral, que está disponible para quienes la requieran, “hay quienes no tienen para pagar ni siquiera el trasporte y requieren nuestro apoyo”, dijo.

Así lo expresó al hacer entrega de un cheque por el orden de 110 mil pesos al CRI Promotón, 70 mil de los cuales fueron aprobados por cabildo y 40 mil aportación por parte de la familia Cabrera Arias. De esta manera el alcalde refrendó su compromiso con esta obra social y su sensibilidad con las personas con discapacidad. El cheque lo recibió Juan Carlos Velázquez Hernández, presidente del patronato Forjadores de Esperanza.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de esta institución, que a lo largo de sus 9 años de vida garantiza una rehabilitación integral con cuotas accesibles para los pacientes que padecen alguna discapacidad, ya sea congénita o por algún accidente o enfermedad.

Velázquez Hernández indicó que el ayuntamiento de Jacona desde que inició la presente administración, a través de la presidenta y directora del DIF, Rosa Arias y Mariela Cabrera, han intentado con mucho esfuerzo la creación y equipamiento del CREE.

Dijo, “esto lo vemos con muy buenos ojos, porque se nota que hay una sensibilidad muy especial por parte de las autoridades vecinas en atender este renglón de la discapacidad. Reconocemos este esfuerzo por querer equipar y establecer de manera profesional un CREE en Jacona. Ojalá y lo logren pronto para beneficiar a miles de personas con alguna discapacidad no sólo de Jacona, sino de la región”.

“Sin duda, como zona conurbada, contaremos con los centros de rehabilitación que mejor servicios den en un corto tiempo en el país”, enfatizó al tiempo que agradeció la generosidad tanto de la familia Cabrera Arias como del propio cabildo, “son las autoridades quienes han sensibilizado a la población, porque a través del recurso de la ciudadanos, se pudo lograr esta entrega económica”, puntualizó.

Finalmente señalo que el recurso se optimizará de la mejor manera, “aunque no es suficiente para las necesidades del CRI, pero sí es de gran ayuda”.



Numeraria

110 mil pesos, monto del cheque que entregó el presidente al CRI